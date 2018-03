"Aktionstage Nachhaltigkeit" von 4. bis 10. Oktober 2013

Hohe Beteiligung in Wien, auch Wiener Umweltschutzabteilung mit Workshops vertreten.

Wien (OTS) - Im Rahmen der "Aktionstage Nachhaltigkeit" vom 4. bis 10. Oktober 2013 findet erstmals in allen Bundesländern eine Vielzahl von Aktionen statt. Veranstaltungen, Projekte, Workshops, Diskussionen und viele kreative Aktionen zeigen, wie vielfältig, bunt und zukunftsweisend das Engagement für Nachhaltige Entwicklung in Österreich bereits ist. Die Aktionstage sind eine Initiative der NachhaltigkeitskoordinatorInnen aller Bundesländer und des Lebensministeriums. Die TeilnehmerInnen kommen aus dem öffentlichen, privaten, unternehmerischen und zivilgesellschaftlichen Bereich, darunter die Stadt Wien, NGOs, Universitäten, Caritas, soziale Einrichtungen, Schulen uvm.

Über 70 Aktionen in Wien

Bereits mehr als 200 Aktionen sind angemeldet, über 70 davon allein in Wien. Die Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 ist mit Workshops für Betriebe zum Umweltprogramm ÖkoBusinessPlan Wien vertreten.

Nachhaltigkeit betrifft alle Aspekte einer guten, lebenswerten und verantwortungsvollen Lebens(um)welt. Dementsprechend vielfältig sind die thematischen Bereiche und Herausforderungen: Nachhaltigkeit umfasst Fragen zu Energie, Mobilität, Artenvielfalt, Nachbarschaft, Lebensmittelproduktion und Ernährung, kultureller Vielfalt, Nahversorgung, Generationen, unternehmerischer Verantwortung und vielem mehr.

Auf der Website der Aktionstage, www.nachhaltigesoesterreich.at, die sich ständig erweitert, können alle Aktionen nach Bundesländern geordnet abgerufen werden. In Wien werden z.B. Restlkochen, Tauschbörsen, Workshops, Vernetzungstreffen, "Repair-Cafés", Führungen durch verschiedenste Institutionen, Brotbacken mit der Wiener Tafel oder ein LivingWalk der "die umweltberatung" durch das neue Sonnwendviertel beim Hauptbahnhof geboten.

Nachhaltigkeitskoordinationsstelle der Stadt Wien

In der Wiener Umweltschutzabteilung ist die Nachhaltigkeitskoordinationsstelle der Stadt Wien angesiedelt. Tätigkeitsschwerpunkte sind die Zusammenarbeit mit Ländern und Bund und mit anderen Fachabteilungen und AkteurInnen in Wien. Weiters ist hier die Programmleitung des ÖkoBusinessPlan Wien und des Programms "ÖkoKauf Wien" angesiedelt. Der ÖkoBusinessPlan Wien ist das Umwelt-Service-Paket der Stadt Wien, das Wiener Unternehmen dabei unterstützt, umweltschonende Maßnahmen umzusetzen und dabei auch Betriebskosten zu sparen. "ÖkoKauf Wien" ist das Programm für das ökologische Beschaffungswesen der Stadt Wien.

Das Projekt "Nachhaltige Donaustadt"

Das Projekt "Nachhaltige Donaustadt" wurde von der Bezirksvorstehung Donaustadt und der Nachhaltigkeitskoordination der Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22) sowie weiterer Kooperationspartnerinnen und -partner entwickelt und geprägt.

Ein neuer Gemeinschaftsgarten, ein Bauernmarkt, Umweltmaßnahmen in Gasthäusern, Kochkurse, Mehrwegbecher beim Stadlauer Kirtag, Beratung für die KleingärtnerInnen zu ökologischer Schädlingsbekämpfung - das sind nur einige der zahlreichen Maßnahmen, die der Bezirk Donaustadt in seinem umfassenden Nachhaltigkeitsprogramm umgesetzt hat.

Dabei wurden die schon seit vielen Jahren bestehenden Maßnahmen gebündelt und durch weitere Aktionen ergänzt. So gibt es in der Donaustadt heute bereits 50 ÖkoBusinessPlan-Betriebe - mit Teilnehmern wie z.B. der mehrfach ausgezeichneten "Nachhaltigkeitsschule" HTL Donaustadt, die sich ebenfalls an den Aktionstagen beteiligt.

Aktionstage Nachhaltigkeit: www.nachhaltigesoesterreich.at

Rückfragen & Kontakt:

Peter Margit

Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22

Telefon: 01 4000-73421

E-Mail: margit.peter @ wien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at