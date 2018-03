small formats.! ingolf ebeling sonnenstrahlenmillionär

Großer Bahnhof für das kleine Format im museum gugging

Maria Gugging (OTS) - small formats.!

ingolf ebeling sonnenstrahlenmillionär

17. Oktober 2013 - 9. März 2014

Eröffnung: 16. Oktober 2013, 19 h

small formats.!

Das kleine Format stand am Beginn aller Kunst aus Gugging. Ursprünglich im Rahmen von Testzeichnungen verwendet, verselbstständigte sich die kleine Form zunehmend zum Eigentlichen:

zum Ausdruck absoluter Konzentration. Auf nur 10,5 mal 14,8 Zentimetern kann man nichts verstecken, nichts zudecken, sondern ist gezwungen, höchst bewusst ein Werk zu schaffen, das alles zeigt. Der Strich, die Farbgebung, jede Struktur muss präzise sein, um ein Blatt von Bedeutung zu erlangen. Rund dreihundert Arbeiten von über zwanzig Künstlern geleiten den Besucher in dieses Reich des oftmals humorigen kleinen Formats - in ein Land des Lächelns, regiert von den Gugginger Künstlern.

ingolf ebeling sonnenstrahlenmillionär

Das Postkartenprojekt "Der Sonnenstrahlenmillionär" des deutschen Künstlers Ingolf Ebeling (*1964), ein faszinierendes, nahezu unendliches work in progress, wird im museum gugging erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach einem exakten mathematischen Denkgerüst zeichnet der Künstler Sonnen mit ihren Sonnenstrahlen auf Postkarten. Jede Sonne ist in ihrer Strahlenkombination einmalig und kommt nur auf einer der Karten vor. Es werden nach einer mathematischen Formel alle möglichen Verteilungen der ein bis dreißig Strahlen auf die vier Kanten der Sonne berechnet. Die Strahlenkombinationen werden so lange auf den Karten dargestellt, bis die Addition sämtlicher Strahlen genau eine Million ergibt. Dazu werden fast alle möglichen Strahlenkombinationen von einem Strahl bis dreißig Strahlen benötigt. Folgende Gestaltungselemente sind Teil der Postkarten: eine vierkantige Sonne, Datum, Uhrzeit, Worte der Zuneigung, Unterschriftskürzel, Adressenfeld, Briefmarke, Stempel, Strahlenzahlen und Kartennummern. Das zehnjährige Projekt wird bei der Fertigstellung insgesamt 42 000 Karten beinhalten, wobei die Halbzeit mit Juli 2013 eingeläutet wurde. Einen Einblick in dieses beeindruckende Kunstwerk geben rund 2 000 ausgestellten Karten im Novomatic Salon des museum gugging, die in den Jahren 2012 und 2013 entstanden sind. Seit 2002 ist der in Hannover lebende Künstler Ingolf Ebeling regelmäßiger Gast des offenen atelier gugging, wo er die Arbeit an seinem Postkartenprojekt während seines Aufenthaltes fortsetzt.

Katalog:

small formats. Hrsg. Johann Feilacher. Residenzverlag, 432 Seiten, Format 105x148 mm, Hardcover, EUR 24,90.

Das kostbare Künstlerbuch versammelt rund 300 Werke der Künstler aus Gugging aus den letzten fünf Jahrzehnten im Originalformat, begleitet von Texten der Gugginger Künstler. Mit dabei sind die Künstler August Walla, Oswald Tschirtner, Johann Hauser, Franz Kernbeis, Philipp Schöpke, Franz Kamlander, Johann Binner, Anton Dobay, Johann Garber, Johann Fischer, Günther Schützenhöfer, Ernst Herbeck, Karl Vondal u.v.a.

Weiter zu sehen: faces from gugging

Die Ausstellung faces from gugging zeigt in Gugging entstandene Werke mehrerer Künstler, die sich mit der Thematik des Porträts beschäftigen oder sich ihr, wie etwa Rudolf Horacek, verschrieben haben. Er war der Meister "analytischer Portraits", die zerlegte und von Schrift durchflochtene Gesichter zeigen und diese oft zum Verschwinden bringen. Neben ihm findet man Arbeiten von Künstlern wie Oswald Tschirtner, Fritz Koller, Johann Hauser, August Walla, Johann Garber, aber auch wenig bekannte, wie Johann Binner und Anton Dobay.

Die Ausstellungen werden kuratiert von Johann Feilacher, dem künstlerischen Leiter des museum gugging. Die präsentierten Werke stammen aus der Sammlung der Privatstiftung Künstler aus Gugging, von privaten Leihgebern und aus Künstlerbesitz.

small formats.! im museum gugging



Datum: 16.10.2013, um 19:00 Uhr



Ort:

museum gugging

Am Campus 2, 3400 Maria Gugging



Url: www.gugging.at



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernadette Lietzow

museum gugging

Am Campus 2, A-3400 Maria Gugging

Tel.: +43 (0) 2243/87087-374

Mobil: 0664-60499-374

bernadette.lietzow @ gugging.at

www.gugging.at