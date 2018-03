Terminaviso: 5. Oktober Tag der offenen Tür im aspern IQ

Wien (OTS) - Anlässlich der U2-Verlängerung bis in die Seestadt lädt die Wirtschaftsagentur Wien am 5. Oktober zum Tag der offenen Tür ins aspern IQ. Im smarten Technologiezentrum steht ab 11:30 Uhr "Science Buster" Werner Gruber mit seiner Experimentiershow "Grubers Universum" am Programm. Um 12:00 Uhr starten Führungen durch das aspern IQ, bei denen die Wienerinnen und Wiener mehr über das intelligente Gebäude erfahren können - inklusive einem Blick in das Labor der researchTUb.

"Mit dem Tag der offenen Tür im aspern IQ zeigen wir den Wienerinnen und Wienern, die am 5. Oktober mit der U2 direkt in die Seestadt kommen, was sich in der Stadt der Zukunft bereits heute schon abspielt", lädt Vizebürgermeisterin Renate Brauner alle zu einem Besuch herzlich ein.

Riesenjeans und ein Kaffeehaus am Finger

Die Sonderausstellung "Wir lieben Neues" präsentiert geförderte Unternehmen und Projekte der Wirtschaftsagentur Wien. So steht beim Tag der offenen Tür gemeinsames Nähen am Programm: Und zwar an einer Riesenjeans der Gebrüder Stitch. Erstmals gibt es den original Seestadt-Honig zu verkosten, den die jüngsten Bewohnerinnen des aspern IQ produzieren: 120.000 Carnica-Bienen leben seit Kurzem am Dach des Technologiezentrums.

Weitere Highlights: Das Elektro-Falt-Klapprad von Designer Valentin Vodev, "Grüne Wände" der Gebrüder Haas, ein 3D-Drucker vom FH Campus Wien und Schmuckstücke vom Kaffeehaus am Ring. Darüber hinaus wird ein innovatives Rohrpostsystem vor Ort sein sowie auch ein "App-Eck" mit von der Wirtschaftsagentur geförderten Apps, etwa die Diabetes-Management-Applikation "Mysugr" und "mybonus", eine App zur Koordination von Kundenkarten.

Die Wirtschaftsagentur Wien lädt alle Wienerinnen und Wiener am 5. Oktober 2013 in das Technologiezentrum aspern IQ ein. Eintritt frei!

Datum: 05.10.2013 Zeit: 11.00-18.00 Uhr Ort: aspern IQ, Seestadtstraße 27, 1220 Wien Programm: 11.00 Uhr: Eröffnung Sonderausstellung "Wir lieben Neues" ab 11.30 Uhr stündlich "Grubers Universum" Experimentiershow mit "Science Buster" Werner Gruber ab 12.00 Uhr stündlich Führungen durch das Technologiezentrum aspern IQ

Mehr zum aspern IQ: www.wirtschaftsagentur.at

