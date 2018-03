5. Oktober: Wien feiert U2-Verlängerung mit großem Fest

Information und Unterhaltung bei feierlicher Eröffnung ab 10 Uhr

Wien (OTS) - Knapp vier Jahre nach dem Spatenstich nimmt die U2 am Samstag, den 5. Oktober 2013, ihren Betrieb auf der 4,2 km langen Verlängerungsstrecke bis in das Stadtentwicklungsgebiet Seestadt auf. Die Stadt Wien und die Wiener Linien laden zur feierlichen Eröffnung mit Musik und Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein zu den neuen Stationen Hausfeldstraße, Aspern Nord und Seestadt.

Programm im Überblick

Um 10.30 Uhr wird die Station Hausfeldstraße durch Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer eröffnet. Für BesucherInnen bieten sich rund um die Station Möglichkeiten sich umfassende Informationen über die verlängerte U-Bahnlinie und die Änderungen im Bus- und Bimnetz für die Donaustadt zu holen.

Spiel und Spaß für Kinder gibt es rund um die Station "Aspern Nord". Kinderliedermacher Bernhard Fiebich, das Kindermusical "Urban der hilfreiche Maulwurf" und Rolf Rüdiger erwarten die kleinen Gäste der U2-Eröffnung ebenso wie ein großer Bastel- und Malbereich und die Wiener-Linien-Hüpfburg.

Entertainment, Gastronomie und Sport gibt es für die BesucherInnen in der Endstation Seestadt. Die Wiener-Linien-Blues-Band, Petra Frey, das Nockalm Quintett und DJ Ötzi sind die musikalischen Highlights in diesem Festbereich. Einblicke in die Welt des Sports bietet der WAT und die Helfer Wiens ermöglichen einen Einblick in ihre Tätigkeiten.

Linie 26 geht auf Neubaustrecke in Betrieb

Auch die Linie 26 wird ab 5. Oktober ab dem Kagraner Platz auf neuer Strecke unterwegs sein. Ab ca. 10.30 Uhr wird der normale Fahrbetrieb aufgenommen. Bereits ab 8.30 Uhr sind anlässlich der Eröffnungsfeier zwischen Kagraner Platz und Hausfeldstraße Oldtimer-Straßenbahnen auf der neuen Strecke im Einsatz.

Programm-Folder zur U2-Eröffnung:

http://www.wienerlinien.at/media/files/2013/u2_verlaengerung_programm

_106104.pdf

