FPÖ-LPO Ragger: FPÖ Kärnten bietet vernünftigen Kräften eine "Plattform gegen Links" an

Zweitstärkste Partei als Schutzmacht aller, die Linkskoalition in Kärnten ablehnen

Klagenfurt (OTS) - Angesichts der aktuellen politischen Turbulenzen in Kärnten sagt heute der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger, die FPÖ biete sich allen vernünftigen politischen Kräften als "Plattform gegen Links" an. Man wolle niemanden vereinnahmen, jedoch der innerhalb der Bevölkerung auf immer deutlichere Ablehnung stoßenden Linkskoalition eine möglichst breit aufgestellte Allianz der Vernunft gegenüberstellen.

Insbesondere gehe des der FPÖ dabei um jene Kärntnerinnen und Kärntner, die mit ihrem Stimmverhalten zuletzt bei den Nationalratswahlen ein deutliches Signal gegen Rot und Grün gesetzt hätten. "Wir haben schon vor den Wahlen davor gewarnt, dass jede Stimme für das BZÖ und für das Team Stronach eine verlorene Stimme sein könnte. Als stabile zweitstärkste Partei in Kärnten mit deutlicher Ausrichtung gegen Links sprechen wir nun die Wähler dieser Parteien an und übernehmen eine Art Schutzmacht-Funktion für sie. Der gemeinsame politische Nenner ist, dass diese Wähler keinen Linkskurs in Kärnten wollen", betont Ragger.

Man werde in diesem Zusammenhang auch die Rolle der vormals bürgerlichen ÖVP beobachten. Es sei skurril, wenn VP-Obmann Obernosterer eine bürgerliche Bundesregierung verlange, jedoch in Kärnten Herr Waldner fixer Bestandteil der Linkskoalition sei. Die FPÖ schließe nicht aus, dass die Kärntner Volkspartei nach den bescheidenen Ergebnissen des vergangenen Wahlsonntags zur Vernunft komme.

Die FPÖ Kärnten werde nach Beratungen in ihren Gremien jedenfalls ihr Profil als Opposition gegen Links weiter schärfen: "Diese Regierung der Nichtstuer ist nach knappen 200 Tagen auf allen Linien gescheitert. Wer keine politische Idee hat, wie man mit Rekordarbeitslosigkeit und Pleitenwelle umgeht, sollte das Regieren besser heute als morgen jenen überlassen, die positiv für Kärnten arbeiten und nicht bloß am Parkett der Eitelkeiten tanzen wollen", so Ragger abschließend.

