65. Internationaler Wiener Höhenstraßenlauf: "Der Herbstklassiker"

Seit 1949 ohne Unterbrechung - dennoch ewig jung

Wien (OTS/ASVÖ) - Am Samstag, dem 5. Oktober 2013, gehört die Wiener Höhenstraße für rund 2 Stunden wiederum den Läuferinnen und Läufern.

Gestartet wird um Punkt 14 Uhr am Leopoldsberg. Dann geht's, immer auf der historischen Höhenstraße, zum Kahlenberg, Cobenzl, Häuserl am Roan bis ins Ziel auf der Marswiese in Neuwaldegg. Zu bewältigen sind 14,3 km.

Erwartet werden an die 500 TeilnehmerInnen aus allen Bundesländern Österreichs, aber auch aus ca. 15 verschiedenen Nationen. Heuer kommen sogar SportlerInnen aus Südafrika, den USA und den Philippinen. Einige Landesmeister der umliegenden Länder sind ebenso am Start.

Das Gros sind aber HobbyläuferInnen, die einmal die Höhenstraße für sich haben wollen und die wunderbare Aussicht auf Wien genießen wollen.

Weitere Details auf: www.hoehenstrassenlauf.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Roland Herzog

SV-Marswiese

Tel: +43/1/485 49 43

Fax: +43/1/485 41 50

E-Mail: office @ hoehenstrassenlauf.com



Mag. Maria Lengauer

ASVÖ-Wien

Tel: +43/1/586 96 52-10

Fax: +43/1/586 96 52-20

E-mail: maria.lengauer @ asvoewien.at