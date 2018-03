VHS Wien: Neue Zentrale in der Lustkandlgasse 50 eröffnet

Generalsanierter Standort verbindet Tradition mit Zukunftsorientierung

Wien (OTS) - Modern, zukunftsorientiert und gleichzeitig traditionsreich, so präsentiert sich die VHS Wien seit über 125 Jahren den WienerInnen. Die Verbindung von bewährten Konzepten und der Orientierung auf die Anforderungen der Zukunft gelingt auch dem neuen Standort der VHS Wien Zentrale. "Als Vorsitzender der VHS Wien freut es mich besonders, die neue Zentrale der Wiener Volkshochschulen in einem repräsentativen Gebäude zu sehen. Bei dessen vorangehenden Sanierung ist es gelungen, die historische Substanz des Gebäudes zu erhalten und gleichzeitig modernsten Anforderungen gerecht zu werden. So wurde auf den Einsatz von ökologischen Materialien und barrierefreie Zugänge besonderes Augenmerk gelegt", betonte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig Mittwoch bei der Eröffnung des geschichtsträchtigen Standorts an der Lustkandlgasse 50. Der neue Standort wurde feierlich mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. VHS Wien Geschäftsführer Mario Rieder bekräftigte zudem die verbesserten Rahmenbedingungen für VHS MitarbeiterInnen und die Bedeutung als zentraler Knotenpunkt für wienweit über 650 VHS MitarbeiterInnen: "Das denkmalgeschützte Gebäude wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt einer umfassenden Revitalisierung unterzogen und mit allen Erfordernissen eines modernes Arbeitsumfeld versehen. Unsere VHS MitarbeiterInnen können ihre engagierte Bildungsarbeit und ihre Ideen für die Bildungslandschaft Wiens nun in einem wesentlich verbesserten Arbeitsumfeld einbringen." Die historische Architektur wurde erhalten und bereichert nun in neuem Anstrich das Wiener Stadtbild.

Barrierefrei, ökologisch und von historischer Bedeutung

In der Lustkandlgasse 50 befinden sich nun die Zentrale der VHS Wien und der Verband österreichischer Volkshochschulen (VÖV) sowie ein 10-grüppiger städtischer Kindergarten. "Aufgrund des Sanierungsbedarfs des Gebäudes wurde Ende 2009 von der MA 34 - Bau-und Gebäudemanagement ein Raum- und Funktionsprogramm erarbeitet, das moderne Arbeitsplatzgestaltung, Denkmalschutz, Barrierefreiheit und ökologische Verantwortung vereint", sagte Peter Kovacs, Leiter Objektmanagement MA 34. 2010 wurde im Wiener Gemeinderat der Beschluss gefasst, die budgetären Mittel von insgesamt etwa 13 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Die historische Bedeutung des Gebäudes leitet sich aus seiner politischen wie architektonischen Geschichte ab. Es gilt als Hauptwerk des Architekten Adolf Stöckl, der es nach den Vorgaben von Julius Tandler und getreu nach dessen Ausspruch "Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder" konzipierte. Im Treppenhaus befinden sich Kinderfiguren der Bildhauer Theodor Igler, Max Krejca und Adolf Pohl. Die Ersteröffnung erfolgte 1925 als sogenannte Kinderübernahmestelle. Das Heim war als Asylstätte für verlassene Kinder die erste Einrichtung dieser Art in Europa.

