Meiselmarkt: Flohmarkt von Kreativ am Werk

Wien (OTS) - Am Freitag, 4. Oktober 2013, können am Meiselmarkt gebrauchte Schallplatten, Bücher, Modeschmuck, Elektrogeräte oder auch Kochgeschirr und andere Utensilien für einen guten Zweck gekauft werden. Von 8 bis 15 Uhr wird der Verein "Kreativ am Werk" auf zehn Ständen am Bauernmarkt einen Flohmarkt abhalten. Sämtliche Einnahmen kommen sozialtherapeutischen Arbeiten mit obdachlosen Menschen in Wien zugute. Das Marktamt unterstützt diese karitative Veranstaltung und erlässt den FlohmarktstandlerInnen am Meiselmarkt die Marktgebühren für diesen Tag.

Die Idee von "Kreativ am Werk"

"Kreativ am Werk" ist eine private Initiative, welche sich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte aus dem Freizeitprogramm eines Caritas-Obdachlosenhauses entwickelt hat. Seit 1997 hat sich das Projekt als Verein organisiert und unabhängig gemacht. In einem Proben- und Spielraum im 12. Wiener Gemeindebezirk werden von den Betroffenen laufend Theaterstücke erarbeitet und aufgeführt. Gerade die Stärkung der Kompetenzen im kreativen Rahmen ist eine effiziente Methode, um Menschen mit sozialen und psychischen Problemen zu unterstützen, neue Verhaltensstrategien zu eröffnen und so zum Gelingen des Alltags beizutragen.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. (Schluss) grs

