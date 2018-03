Instandsetzung des Fahrbahnbelages der Floridsdorfer Brücke über die Neue Donau

Wien (OTS) - Am Montag, 07. Oktober 2013 beginnt die MA 29 -Brückenbau und Grundbau mit der notwendigen Erneuerung des Fahrbahnbelages auf der Floridsdorfer Brücke im Abschnitt Neue Donau bis zur Einfahrt Parkplatz Donauinsel in Fahrtrichtung 20. Bezirk. Gearbeitet wird wechselweise: in der ersten Woche (07. - 13. 10.) auf der linken Fahrspur und ab 14. bis einschließlich 20. Oktober auf der rechten Fahrspur.

Auf diese Weise bleibt jeweils eine Fahrspur für AutofahrerInnen frei. Um Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten sind auch Nachtarbeiten vorgesehen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.bruecken.wien.at, www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

