Maronisaison hat begonnen - Marktamt kontrolliert

Wien (OTS) - Wenn der Sommer vorbei ist und es draußen kälter wird, haben heiße Maroni Hochsaison. Von 1. Oktober bis 31. März dauert die Maronihauptsaison in Wien, vereinzelt haben Maronistände bereits seit 15. September geöffnet. Dieses Jahr werden 171 Maronistraßenstände in den Straßen Wiens aufgestellt und bieten neben Bratkartoffeln und Kartoffelpuffer wieder die heiß begehrten Maroni an.

Die Edelkastanie gehört zur Gattung der Nüsse, enthält zwar viel Zucker jedoch ebenso einen hohen Anteil an Linolsäure, die ein Bestandteil der Haut ist und bei der Erzeugung von kosmetischen Mitteln eingesetzt wird.

In Österreich kommt vorwiegend türkische und italienische Ware auf den Markt. In der letzten Maronisaison hat die Lebensmittelaufsicht der Stadt Wien (MA 59 - Marktamt) 37 Proben von Maroni gezogen und zur Überprüfung an ein Lebensmittellabor übersendet. Nur sechs Proben waren für den menschlichen Verzehr ungeeignet, vorwiegend aufgrund überlagerter Ware. Im Falle von schlechten Maroni, wird auch die restliche Ware aus dem Verkehr gezogen.

"Mit dem Marktamt haben wir in Wien seit nunmehr 174 Jahren einen zuverlässigen Partner in Sachen Lebensmittelkontrolle. Natürlich werden auch in dieser Maronisaison wieder Schwerpunktkontrollen durchgeführt", versichert KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt. (Schluss) grs

