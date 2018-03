ZTE Grand Memo: Telefon und Tablett in einem Gerät

Der chinesische Hersteller ZTE bringt einzigartiges 5,7-Zoll-Phablet in Österreich auf den Markt

Wien (OTS) - Das neue ZTE Grand Memo ist mehr als ein Handy. Mit einem 5,7-Zoll-Bildschirm und einem Gewicht von nur 150 Gramm schafft das neue ZTE-Phablet erfolgreich die Brücke zwischen Mobiltelefon und Tablet. Das Phablet überzeugt mit einer gelungenen Benutzeroberfläche und einem großen TFT-Display mit HD-Auflösung (1.280 x 720 Pixel) das auch unterwegs das Internetsurfen und Filme sehen zum Erlebnis macht. Bei der Technik lässt das neue ZTE Grand Memo keine Wünsche offen. Neben einem enorm Leistungsfähigen 3200 mAh Akku, geben 16 Gigabyte Speicher, Platz für tausende Bilder und Musiktitel. Reicht der eingebaute Speicherplatz nicht, können User diesen flexibel mit einer Micro-SD-Karten (bis zu 32 GB) erweitern. Der leistungsstarke 1,5 GHz schnelle Dual-Core-Prozessor kann auf stattliche 1 Gigabyte Arbeitsspeicher zurückgreifen.

Auch im Bereich Connectivity sind alle wichtigen Standards an Bord (GSM: 900 / 1800, UMTS: 900 / 2100, HSPA+ DC, HSUPA, NFC). 42Mbps HSPA+ Downlink Geschwindigkeit garantiert das Übertragen von Daten in Hochgeschwindigkeit. Selbstverständlich sind WLAN und Bluetooth. Die 8-Megapixel-Kamera mit Stabilisator liefert gestochen scharfe Bilder in hoher Auflösung. Videos nimmt das Gerät in Full-HD-Auflösung auf. Die vorinstallierte Office-Maschine von Kingsoft macht aus dem neuen ZTE-Gerät ein Büro für unterwegs.

Zusätzlich ist das Grand Memo mit NFC ausgerüstet, dass die Bequemlichkeit bei bargeldloser Bezahlung sicherstellt und zahlreiche weitere Anwendungen unterstützt.

Das neue ZTE Grand Memo wird ab sofort exklusiv bei Hartlauer, ohne Vertragsbindung, inklusive dunkelblauem Cover, um 399,-- Euro angeboten. Robert Hartlauer, Geschäftsführer der Elektronik-Kette Hartlauer: "Wer zu einem erschwinglichen Preis ein möglichst großes Smartphone sucht, das auch als Tablet eingesetzt werden kann, ist mit dem neuen ZTE Grand Memo bestens bedient. In unseren hauseigenen Tests hat das Gerät überzeugt."

