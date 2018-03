Nächtliche Sperre des Ambergtunnels

Feldkirch (OTS/VLK) - Wegen Wartungsarbeiten am Lüftungssystem ist die Ambergtunnel-Oströhre (Fahrtrichtung Deutschland) in der Nacht von Mittwoch, 9., auf Donnerstag, 10. Oktober 2013 (21.00 bis 5.00 Uhr) gesperrt. Der gesamte Verkehr wird in dieser Zeit über die L190 über Feldkirch und Rankweil geführt.

