Skirennläufer Reinfried Herbst setzt auf Spitzenleistungen - auch abseits der Piste

Wintersportler baut mit Wienerberger Ziegel energiesparendes Einfamilienhaus in Salzburg

Porotherm W.i: Hochwärmedämmende Ziegelwände reduzieren den Energieverbrauch

Wohngesundes und leistbares Bauen - ein Muss für junge Familien

Der Energieverbrauch und der Einsatz natürlicher, schadstofffreier Baustoffe spielen beim Hausbau eine zunehmend wichtige Rolle. So auch für Reinfried Herbst, der stolzer Bauherr eines energiesparenden Ziegel-Massivhauses im Bezirk Salzburg-Umgebung ist. Der erfolgreiche Slalomfahrer setzt beim Bau der eigenen vier Wände auf das Porotherm W.i-Sortiment von Wienerberger.

Ziegel trotzen jeder Witterung und bieten als natürlicher Baustoff die ideale Voraussetzung für wohngesundes Bauen. Sie sorgen dank ihrer wärmespeicherwirksamen Masse ganzjährig für ein behagliches Raumklima, verhindern also ein rasches Auskühlen im Winter und schützen vor Überhitzung im Sommer. Das hat auch den Bauherren Reinfried Herbst überzeugt: "Energieeffizienz und Qualität waren uns bei der Wahl des Baustoffes wichtig. Wir wollten solid und nachhaltig bauen. Daher haben wir uns für den Porotherm W.i-Ziegel von Wienerberger entschieden, bei dem die Wärmedämmung bereits integriert ist", so der zweifache Vater.

Auf Tempo und eine saubere Leistung legt der Spitzensportler nicht nur auf der Piste Wert, sondern auch bei der Planziegel-Verarbeitung:

Das Porotherm Dryfix System von Wienerberger ermöglicht eine schnelle, trockene und saubere Verarbeitung und das bei Temperaturen von bis zu minus 5 GradC. Die Planziegel-Scharen werden dabei mittels Dryfix extra Planziegel-Kleber von geschulten Bauexperten extrem fest verklebt - einfach, rasch und zuverlässig.

Bewährte Qualität und einfache Handhabung

Für Ein- und Mehrfamilienhäuser stehen die Porotherm W.i-Ziegel in den Wandstärken 50 bis 38 cm zur Verfügung. Mit Porotherm W.i-Ziegeln errichtete Außenwände kommen ohne zusätzlich anzubringende Wärmedämmung aus. Denn die innenliegenden Steinwolle-Pads garantieren den optimalen Wärmeschutz. Wienerberger bietet damit eine weitere Lösung für wirtschaftliche, leistbare und wertbeständige Gebäude. Um der starken Nachfrage nach dem innovativen Porotherm W.i entgegen zu kommen, hat Wienerberger Ende September Österreichs erste Mineralwolle-Verfüllanlage im Ziegelwerk Haiding bei Wels in Betrieb genommen.

Über Wienerberger Ziegelindustrie

Die Wienerberger Ziegelindustrie GmbH ist der größte heimische Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke. Das Unternehmen betreibt in Österreich sechs Produktionsstätten für Hintermauer-Ziegel sowie ein Werk für Klinker-Ziegel. Baustoffinnovationen - wie der Porotherm W.i, der mit natürlicher Mineralwolle verfüllte Planziegel - ermöglichen energiesparendes, wohngesundes Bauen und sichern die Nummer-1-Position von Wienerberger am österreichischen Ziegelmarkt. Der Firmensitz befindet sich in Hennersdorf südlich von Wien. Im Jahr 2012 beschäftigte die Wienerberger Ziegelindustrie GmbH rund 220 Mitarbeiter. (www.wienerberger.at)

