DOTS Group beliefert BILLA mit neuer Linie MR. HO

Experimentelle Sushi- und Makispezialitäten der DOTS-Restaurants von Martin Ho ab sofort in 50 ausgewählten BILLA Filialen erhältlich

Wien (OTS/LCG) - Mit der neuen Produktlinie MR. HO beliefert Szenegastronom Martin Ho ab sofort 50 ausgewählte BILLA Filialen mit asiatischen Spezialitäten und experimentellen Sushi- und Makikreationen. Im Regal finden sich unter anderem ein hausgemachter Kimchi-Salat, selbst eingelegter Ingwer oder ein Sake Set mit vier Stück Nigiri und sechs Maki. Liebhaber der experimentellen Maki-Rollen können sich auf ein laufend wechselndes Angebot mit saisonalen Spezialitäten freuen, das immer in zwei unterschiedlichen Varianten angeboten wird. Aktuell besteht die Wahl zwischen Maki mit Frischkäse, Schnittlauch und Crispy Prawns oder Crispy Sake, Haselnuss und Mango-Chili-Chutney. Ein Sushi-Mix-Set und ein vegetarisches Set runden das Angebot ab. Die MR. HO-Spezialitäten der DOTS Group sind neben anderen Filialen auch bei BILLA CORSO im Wiener Herrnhuterhaus oder in den Ringstraßengalerien erhältlich.

DOTS-Angebot rückt näher zum Kunden

Nach dem Ausbau des Catering-Angebots und einer saisonalen Dependance des DOTS twentyone während des Filmfestivals am Wiener Rathausplatz setzt DOTS-Gründer Ho gemeinsam mit BILLA einen weiteren Schritt, um näher an seine Kunden zu rücken. "BILLA ist der optimale Partner, um unseren Kunden auch abseits der Restaurants experimentelle Sushi- und Makikreationen zu bieten. In der BILLA Produktwelt finden wir das perfekte Umfeld, um einen neuen Vertriebsweg zu erschließen und täglich frische Spezialitäten anzubieten", begrüßt Ho die Zusammenarbeit.

BILLA Vorstand Josef Siess zur Zusammenarbeit: "MR. HO rundet das Angebot an hochwertigem und gesundem Premium-Food zum Mitnehmen ideal ab und bietet für Liebhaber avantgardistischer Asia-Cuisine eine innovative Abwechslung im BILLA Regal."

Über die DOTS Group

Die 2005 von Martin Ho gegründete DOTS Group betreibt mit dem DOTS experimental sushi, dem DOTS im Brunnerhof, dem DOTS twentyone im 21er Haus sowie YOSHI das.CAFÉ auf der Mariahilferstraße vier Gastronomiebetriebe in Wien mit einer Gesamtfläche von 3.430 Quadratmetern und 810 Sitzplätzen. Der Erfolg der DOTS Group basiert auf kreativen, experimentellen Sushi- und Makikreationen. Das kulinarische Angebot wurde in den letzten Jahren auch auf Klassiker der österreichischen Küche, die beispielsweise im DOTS twentyone serviert werden, und Kobe Rind-Spezialitäten, die im Stammhaus auf der Mariahilferstraße angeboten werden, erweitert. Seit September 2013 beliefert die DOTS Group unter der Marke MR. HO ausgewählte BILLA Filialen. Zur innovativen und expandierenden DOTS Group zählen weiters der Concept Store Yoshi's Corner in der Wollzeile, Yoshi's Contemporary Art Gallery im ehemaligen Atelier Kino und Yoshi's Contemporary Art Loft. Mit der Galerie und der Kunsthalle verfügt Kunstliebhaber und -sammler Martin Ho über eine Ausstellungsfläche von 1.100 Quadratmetern, auf der vornehmlich Pop Art und zeitgenössische Kunst gezeigt werden. Ebenfalls zur Gruppe gehören Yoshi's Blog für Lifestyle, Kunst und Mode sowie das Golfmagazin Perfect Eagle. Weitere Informationen unter http://www.dotsgroup.eu.

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung für redaktionelle Zwecke unter

http://presse.leisuregroup.at/dots/mrho/Pressefotos zur Verfügung.

Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich unserer Website unter http://www.leisure.at. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

http://www.leisure.at/presse



REWE International AG

Mag. Ines Schurin, Pressesprecherin

Tel.: +43 2236 600-5261

i.schurin @ rewe-group.at