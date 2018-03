In Hongkong steht die Herbstsaison des Beschaffungswesens vor der Tür

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die MEGA SHOW PART 1 ist in diesem Monat die wichtigste Beschaffungsmesse Hongkongs. Asiatische Aussteller werden einem erwarteten Publikum von über 46.000 Einkäufern an mehr als 4784 Messeständen ihre neuesten und besten exportfähigen Geschenkartikel, Haushaltswaren, Spielwaren, Premiumprodukte, Schreibwaren sowie Glaswaren-Trends, Geschenkpapier, Verpackungen und Festartikel präsentieren. Die MEGA SHOW PART 1 ist ab Sonntag, den 20. bis Mittwoch, den 23. OKTOBER geöffnet. Die Messe wird ausschließlich im Hong Kong Convention and Exhibition Centre, 1 Expo Drive, Wanchai, Hongkong stattfinden, das direkt in der Innenstadt gelegen ist.

Die MEGA SHOW PART 1 besteht aus 7 wesentlichen Produktbereichen:

GESCHENKARTIKEL UND PREMIUMPRODUKTE, HAUSHALTSWAREN UND WOHNDEKORATION, WEIHNACHTS-, FEST- UND SAISONARTIKEL, SPIELWAREN UND SPIELE sowie BABY- UND KINDERARTIKEL, GESCHENKPAPIER UND VERPACKUNGEN und GLASWAREN-TRENDS. Zudem wird im ASIATISCHEN UND INTERNATIONALEN BEREICH eine vielfältige Auswahl verschiedenster GESCHENKARTIKEL UND HAUSHALTSWAREN präsentiert.

GO GREEN, der Sonderbereich für umweltfreundliche Produkte, ist ein weiteres Highlight, an dem sich mittlerweile über 500 Unternehmen beteiligen und der Verbrauchernachfrage Rechnung tragen.

Die insgesamt elf Gruppenpavillons aus FESTLANDCHINA, INDIEN, INDONESIEN, JAPAN, MALAYSIA, SÜDKOREA, TAIWAN, THAILAND, DEN PHILIPPINEN, GROSSBRITANNIEN und VIETNAM sind ebenfalls Teil der Veranstaltung.

Insgesamt werden Produkte aus 37 Ländern und Regionen ausgestellt, namentlich aus AUSTRALIEN, ÖSTERREICH, BANGLADESCH, BELGIEN, KAMBODSCHA, KANADA, FESTLANDCHINA, TSCHECHIEN, ÄGYPTEN, FRANKREICH, DEUTSCHLAND, GUATEMALA, HONGKONG, INDIEN, INDONESIEN, IRLAND, ISRAEL, ITALIEN, JAPAN, LETTLAND, MACAU, MALAYSIA, MEXIKO, PAKISTAN, POLEN, SINGAPUR, SÜDKOREA, SPANIEN, TAIWAN, THAILAND SOWIE AUS DEN NIEDERLANDEN, DEN PHILIPPINEN, DER TÜRKEI, DEN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN, GROSSBRITANNIEN, DEN USA und VIETNAM. Mehr als 1150 Unternehmen sind in dieser Saison zum ersten Mal als Aussteller vertreten.

Aufgrund der steigenden Nachfrage nehmen immer mehr designorientierte internationale Hersteller an der MEGA SHOW teil, um ihre Produktauswahl auf globaler Ebene zu vertreiben und ihren Kundenstamm in den aufstrebenden Wirtschaftsräumen Asiens mithilfe der Messe gezielt auszubauen. Für das Jahr 2014 ist von einer weiter steigenden Präsenz europäischer und amerikanischer Unternehmen auszugehen.

Die seit 22 Jahren bestehende MEGA SHOW PART 1 ist eine etablierte Plattform für den Ein- und Verkauf. Mit der umfangreichsten Auswahl an preisgünstigen Produkten, die in Asien entworfen und produziert und auf dem Weltmarkt vertrieben werden, gilt sie als eine der wichtigsten Handelsmessen des bedeutenden südchinesischen Beschaffungswesens.

