Donaustadt: "Kulturfleckerl"-Konzertabende im Oktober

Jazz plus Wienerlied mit Hodina und Schneeberger (6.10.)

Wien (OTS) - Der prominente Akkordeonist Karl Hodina musiziert am Sonntag, 6. Oktober, mit dem "Joschi Schneeberger Quintett" im "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Unter dem Titel "Gipsy Jazz meets Wienerlied" spannen Hodina auf der Harmonika und Schneeberger am Bass einen spannenden Klangbogen. Begleitet werden die Wienerlied-Legende Karl und der Jazz-Profi Joschi von ihren Freunden Aaron Wonesch (Piano), Martin Spitzer (Gitarre) und Toni Mühlhofer (Percussion). Die Zuhörer erwartet ein außergewöhnliches Musik-Erlebnis: Die Künstler verarbeiten Elemente aus dem althergebrachten Liedergut der Wienerstadt mit jazzigen Rhythmen und feinstem "Gipsy-Sound". Um 19.00 Uhr geht das mitreißende Konzert los. Der Eintritt ist frei. Zählkarten können unter der Telefonnummer 774 80 72 sowie per E-Mail, die Adresse heißt reservierung @ kulturfleckerl.at, bestellt werden. Das Interesse an dem Konzert ist groß, deshalb ist eine rasche Karten-Reservierung ratsam. Veranstalter ist der Verein "Kulturfleckerl Eßling".

"Blues Association" (12.10.) und Ziehharmonikas (19.10.)

Am Samstag, 12. Oktober, wird im "Kultur-Stadl" wieder einmal der gute alte Blues gepflegt. Der Auftritt der Gruppe "Vienna Blues Association" beginnt um 19.00 Uhr. Für den unentgeltlich zugänglichen Konzert-Abend mit Jörg Danielsen (Gesang/Gitarre), Gerhard Beisteiner (Bass) und Christian Kurz (Trommeln) werden Zählkarten ausgegeben. Eine Mitwirkung weiterer Mitglieder der Wiener Blues-Szene bei der Veranstaltung ist durchaus möglich. Wer hingegen Harmonikatöne mag, darf das Gastspiel des "Wiener Akkordeon Ensembles" am Samstag, 19. Oktober, im "Stadl" nicht verpassen. Gertrude Kisser (Leiterin) sowie Katharina Gantar, Norbert Hentschel, Andrea Mohr, Manfred Otto, Eva Prohazka und Elfriede Simon sind routinierte Akkordeonspieler und haben für diesen Abend im Zeichen der "Quetschen" ein neues Programm mit traditionellen und neuzeitlichen Kompositionen einstudiert. Um 19.00 Uhr nehmen die Musikanten ihre Schifferklaviere zur Hand. Der Zutritt ist bei beiden Konzerten kostenlos. Empfehlenswert ist eine baldige Reservierung von Zählkarten: Telefon 774 80 72 (E-Mail:

reservierung@kulturfleckerl.at). Nähere Auskünfte über alle "Kulturfleckerl Eßling"-Aktivitäten bekommen Interessierte von der Vereinsleitung unter der Rufnummer 0699/180 646 40 (E-Mail:

kultur@kulturfleckerl.at).

Allgemeine Informationen:

Verein "Kulturfleckerl Eßling":

www.kulturfleckerl.at

