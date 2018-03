SC bringt Meinungsführer aus aller Welt am dritten Kapitalmarkt-Fachsymposium zusammen

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Im Zusammenhang mit ihrem 20. Jahrestag organisiert die Wertpapieraufsichtsbehörde (SC) von Malaysia das "World Capital Markets Symposium" (WCMS), das vom 22. -23. Oktober 2013 in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfinden wird, dem größten islamischen Kapitalmarkt und Asiens drittgrößtem Obligationenmarkt.

Am WCMS werden einflussreiche Führungspersönlichkeiten aus den Bereichen Regierung, Finanzwesen, Politik und Unternehmen zusammenkommen und Einsichten austauschen, Gelegenheiten besprechen und gemeinsam nach Lösungen für die derzeit wichtigsten wirtschaftlichen Herausforderungen suchen. Seit dem ersten Symposium im Jahr 2009 haben über 1000 ranghohe Delegierte aus mehr als 30 Ländern am WCMS teilgenommen.

Das diesjährige Thema ist "Neudefinierung der Märkte: Unterstützung des Wachstums und der Marktbelastbarkeit" und setzt die Grundlage für entscheidende Gespräche, anhand derer das Finanz- und Wirtschafts-Ökosystem in Richtung stärkerer, integrierenderer Märkte geleitet werden kann, mit dem Ziel eines ausgewogenen, nachhaltigen und widerstandsfähigen Wachstums. Anlässlich des WCMS werden auch die wachsende Rolle Asiens sowie die Auswirkungen der ASEAN-Integrationsbemühungen auf die regionale Dynamik diskutiert werden.

Datin Teh Ija Jalil, Executive Director der SC und WCMS Project Director gab bekannt: "Die SC freut sich, eine Plattform für Gespräche zu den wichtigsten Finanzmarktthemen bereit stellen zu können. Die Diskussionen werden sich auf gängige Wirtschaftsherausforderungen, Maßnahmen zur Sicherstellung eines nachhaltigen Wachstums und Optionen für eine gestärkte globale Infrastruktur konzentrieren."

Der Premierminister von Malaysia, Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak, wird den Hauptvortrag halten. Weiter auf dem Programm des WCMS stehen Lord Adair Turner, Senior Fellow, Institute for New Economic Thinking und ehemaliger Chairman, Financial Services Authority, Großbritannien; Sheila C Bair, ehemalige Vorsitzende, Federal Deposit Insurance Corporation, USA; und Dr. Fareed Zakaria, Editor-at-Large bei Time Magazine und Moderator bei Fareed Zakaria GPS, dem Hauptprogramm für internationale Angelegenheiten bei CNN.

Die Referentengruppe wird geleitet von Kadermitgliedern der Dienststelle des malaysischen Premierministers, IASB, Khazanah Nasional, Japan Financial Services Agency, CIMB, CLSA, JP Morgan, Deutsche Bank, Fung Global Institute, AirAsia, IOSCO, Standard Chartered, BNP Paribas Investment Partners, Fajr Capital, The Carlyle Group, Goldman Sachs und weiteren. Zur Gruppe gehören Minister, politische Entscheidungsträger, CEOs von führenden Unternehmen, Akademiker, Kapitalgeber und Wirtschaftswissenschaftler aus der Region und aus aller Welt.

Rund 500 hochrangige Persönlichkeiten von nationalen und globalen Unternehmen, Regulierungsbehördenmitglieder, institutionelle und staatliche Anleger, globale Asset- und Fondsmanager, Treuhänder und Investitionsbanken werden als Teilnehmer am WCMS erwartet.

Unter www.worldcapitalmarketssymposium.org

finden Sie weitere

Informationen zum Symposium und können Ihr Teilnahmeinteresse eintragen.

Kontakt: Karyn Nair Tel: +603 2176 8788 | +6012 710 1291 E-Mail:

karyn.nair @ ubm.com

Web site: http://www.worldcapitalmarketssymposium.org/