Zum Welttierschutztag bleiben wir in Europa

Wien (OTS) - Am Welttierschutztag möchte der Wiener Tierschutzverein der Strassentiere im EU-Land Rumänien gedenken, die der Hetze gegen die Strassenhunde und -katzen bereits zum Opfer gefallen sind. Die Vierbeiner werden von unbarmherzigen Menschen gnadenlos getötet. Oft passiert die Massaker auf offener Strasse, sogar vor Augen von Kindern. Diese Tatsache ist natürlich nicht nur aus Tierschutzgründen erschreckend, sondern auch im Hinblick auf die zukünftige Generation. Bilder von Tierquälerei prägen sich in die Köpfe der Kleinkinder ein und werden vielleicht sogar zur Normalität. Dadurch wird ihnen die Chance genommen, jemals eine humane Mensch-Tier Beziehung zu einem Vierbeiner aufbauen zu können. Letztendlich brutalisiert jede Brutalität die Gesellschaft selbst. Daher ist die derzeitige Situation in Rumänien nicht nur für die Tiere sondern für die mittelfristige Zukunft der Bevölkerung gefährlich.

