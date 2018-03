UK-GBC und Ecobuild gehen neue Partnerschaft ein

London (ots/PRNewswire) - Das UK Green Building Council ist eine neue langfristige Partnerschaft mit Ecobuild eingegangen, der weltweit grössten Veranstaltung für das nachhaltige Design, den nachhaltigen Bau und für die nachhaltige bebaute Umgebung.

Die Vereinbarung bedeutet, dass UK-GBC nun der führende Partner von Ecobuild ist, der jährlichen Veranstaltung, welche die Wohltätigkeitsorganisation seit ihrer Gründung im Jahr 2007 unterstützt.

Die zwei Organisationen werden von nun an noch enger zusammenarbeiten, um den Business Case für eine grünere und nachhaltigere bebaute Umgebung zu fördern.

Das unübertroffene Veranstaltungsprogramm von Ecobuild wird in Zusammenarbeit mit UK-GBC entwickelt und bereitgestellt. Deren Chief Executive Paul King ist ein Mitglied des Beirats von Ecobuild.

UK-GBC wird auch zum Konferenz- und Seminarprogramm beitragen, welches das erste Mal in der zehnjährigen Geschichte von Ecobuild im Ausstellungsbereich stattfinden wird. Die Konferenzsitzung, zu der auch hochkarätige Debatten zu wichtigen Policy-Themen gehören, werden in zwei Hauptbereichen stattfinden, wohingegen der Fokus in den sechs Seminarzonen auf solchen Themen wie Bauprodukte und Bauentwurf, Gebäudeperformance und BIM, Modernisierung und Nachrüstung, zukünftige Städte, grüne Infrastruktur und Energie liegen wird.

Als Gründungssponsor von Pinpoint (http://www.pinpoint.org.uk), der Onlineplattform von UK-GBC für nachhaltige Ressourcen und dem Bildungsprogramm Green Building Series (http://www.ukgbc.org/education), unterstützt Ecobuild auch aktiv die Arbeit von UK-GBC, um Aufmerksamkeit und Verständnis für Nachhaltigkeit in bebauten Umgebungen zu schaffen.

"Diese Partnerschaft markiert den Start eines neuen und aufregenden Kapitels in unserer engen Partnerschaft mit Ecobuild, eine Veranstaltung, welche in den letzten zehn Jahren das nachhaltige Bauen fest auf der Agenda des Vereinigten Königreichs und auch international verankert hat", erklärte Paul King.

"Wir freuen uns darauf, mit den Organisatoren und der Branche zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass das Veranstaltungsprogramm und das Programm der Vortragenden im Jahr 2014 zum besten Ecobuild überhaupt führen."

Alison Jackson, UBMs neu ernannte Direktorin für Nachhaltigkeit und Bau, fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir enger mit UK-GBC zusammenarbeiten können. Deren Expertise in führenden Industriemassnahmen, deren Baufähigkeiten durch Fachwissen und Green Transfer sowie das Engagement und die Leidenschaft des Unternehmens sind beispielhaft. Die Partnerschaft fördert eine Zusammenarbeit über das ganze Jahr hinweg und wir freuen uns, dass UK-GBC zu den führenden Partnern der Marke Ecobuild gehören wird."

Ecobuild konzentriert sich zudem auch darauf, die Umweltbelastung durch die Veranstaltung zu verringern, indem es das Managementsystem für nachhaltige Veranstaltungen ISO 20121 implementiert, welches verwendete Materialien, Abfallverringerung und CO2-Reduktion adressiert. Ein nachhaltiges Beschaffungsverfahren wird auch für alle wichtigen Lieferanten angewandt werden und Umweltthemen werden allen Beteiligten im Vorfeld der Veranstaltung nahe gebracht.

Als Teil dieser Initiative wird Ecobuild eng mit UK-GBC bei den Sustainable Stands Awards zusammenarbeiten. 2014 ist das vierte Jahr in dem UK-GBC die Sustainable Stand Awards während Ecobuild veranstalten wird. Der Wettbewerb beruht auf einem nachhaltigen Design der Stände und einer verantwortungsvollen Beschaffung von Materialien für die Stände. Darüber hinaus ist auch wichtig, wie Energie, Abfall und Recycling für den Bau berücksichtigt wurden.

Ecobuild findet vom 4. bis 6. März 2014 auf dem Gelände ExCeL London statt.http://www.ecobuild.co.uk

Informationen zu UBM Live Built Environment - Organisator von Ecobuild:

UBM Live Built Environment, Organisator von Ecobuild, ist ein auf Veranstaltungen, Daten- und Medienlösungen spezialisiertes Unternehmen mit dem Schwerpunkt auf weltweiten Communities aus den Bereichen Bau, Eigentum, Architektur und Innenarchitektur.

Die preisgekrönten Marken von UBM Live Built Environment sind weithin als einige der symbolträchtigsten Marken für bebaute Umgebungen anerkannt, unter anderem Ecobuild, Interiors UK, Sleep Europe, RESI, Building, Property Week, Building Design und Barbour ABI.

