GENIVI Alliance veranstaltet erstes Automobil-Forum für Open-Source-Systeme

-- Erste öffentliche Branchenkonferenz, die sich der Verwendung von offener Architektur bei modernem Automobil-Infotainment widmet

San Ramon, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die GENIVI Alliance, ein Branchenverband der Automobil- und Unterhaltungselektronikindustrie, der sich für die Entwicklung und Umsetzung einer offenen Plattform für Infotainment in Fahrzeugen (In-Vehicle Infotainment, IVI) einsetzt, ist Veranstalter der Open Automotive '13, dem ersten öffentlichen Forum, das sich ausschließlich mit der Verwendung von Open-Source-Software in der Automobil-Unterhaltung beschäftigt.

Die Open Automotive '13, die am 9. Oktober im Marriott Marquis & Marina in San Diego stattfinden wird, widmet sich gemeinsam mit Automobilherstellern, führenden Anbietern, Automobil-Konsortien und Industrie-Analysten den zahlreichen unterschiedlichen Arten, auf die IVI zukünftig mit offenen Systemen zusammenwirken und kombiniert werden kann, sowohl mit Systemen, die auf traditionellen Modellen basieren, als auch mit Systemen wie GENIVI, das ein Open-Source-Entwicklungsprinzip verwendet.

"Diese Veranstaltung wird eine Branchenpremiere, und mit ihrem Talkshow-Format kombiniert die Open Automotive '13 die führende Position der GENIVI Alliance im Automobilbereich mit dem Rest der 'Open Thinkers', die Interesse an der Monetarisierung von In-Vehicle-Erfahrungen der nächsten Generation haben", erklärte Joel Hoffmann, Automobil-Stratege bei der Abteilung Automotive Solutions bei Intel Corporation und Finanzleiter bei GENIVI. "Die Podiumsteilnehmer werden sowohl die offene als auch höchst wettbewerbsfähige Natur der Automobil-Software diskutieren, die in den nächsten zehn Jahren benötigt werden wird, wobei sie nicht durch die traditionellen Grenzen des Infotainment eingeschränkt sind."

Die Open Automotive '13 findet parallel zur halbjährlichen Vollversammlung von GENIVI statt und wird mit einer Eröffnungsrede von John Ellis, Global Technologist & Leiter des Ford Developer Program bei der Ford Motor Company, eingeweiht. Nach Ellis werden über 20 weitere Referenten und Führungskräfte aus der Branche Präsentation halten.

Zu den Themen gehören: "Collaborate or Die" ("Arbeite mit anderen oder stirb"), "Developers Rule" ("Entwickler-Regeln"), "Analyst Viewpoints - Connectivity Futures" ("Analysten-Sichtweise - Zukunft der Konnektivität"), "The Open Automotive OS Battleground" ("Die Kontroverse zum Thema Open Automotive OS"), "Beyond Infotainment" ("Mehr als Infotainment") und "Analyst Viewpoints - Infotainment Features" ("Analysten-Sichtweise - Infotainment-Funktionen").

Die Anmeldung zu der Veranstaltung kostet 199 USD. Darin sind Rabatte bei der Hotelbuchung, eine Fahrt auf einer Yacht inklusive Networking-Dinner mit über 300 GENIVI-Mitgliedern in der Bucht von San Diego am Abend des 8. Oktober enthalten, außerdem die eintägige Konferenz und der Zugang zu einer Showcase/Expo/Networking-Veranstaltung für Mitglieder von GENIVI mit über 40 Präsentationen von GENIVI-Mitgliedern.

Weitere Informationen sowie Informationen zur Anmeldung finden Sie auf http://openautomotive.genivi.org/.



Informationen zur GENIVI Alliance

Die GENIVI Alliance ist ein gemeinnütziger Branchenverband, der sich für die Einführung einer Open-Source-Entwicklungsplattform für Infotainment in Fahrzeugen (In-Vehicle Infotainment, IVI) auf breiter Basis einsetzt. Zu diesem Zweck sorgt GENIVI für eine Anpassung der Anforderungen, bietet Referenzimplementierungen und Zertifizierungsprogramme an und fördert eine lebendige Open-Source-IVI-Community. Die von GENIVI durchgeführten Maßnahmen werden zu verkürzten Entwicklung- und Markteinführungszeiten führen und die Kosten für Unternehmen senken, die IVI-Geräte und -Software entwickeln. GENIVI besteht aus mehr als 180 Mitgliedsunternehmen und hat seinen Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie auf www.genivi.org.

