Lotto: Fünffachjackpot! Es geht um 9 Millionen Euro

Sechster Fünffachjackpot in der Lotto Geschichte

Wien (OTS) - Der dritte Vierfachjackpot des Jahres hat am Mittwoch keinen Abnehmer gefunden, am Wochenende steht somit ein Fünffachjackpot auf dem Spiel. In Zahlen ausgedrückt: Beim Sechser geht es um 9 Millionen Euro.

Es ist dies der sechste Fünffachjackpot in der 27jährigen Lotto Geschichte, und bereits der zweite im heurigen Jahr.

Mit 5, 15, 19, 23, 37 und 40 rollte eine Kombination aus dem Trichter, die einerseits mit 5 und 15 zwei Zahlen beinhaltet, die auch schon am vergangenen Sonntag gezogen wurden, und die andererseits nicht zu knacken war. Zum fünften Mal hintereinander also kein Sechser, obwohl mehr als 9 Millionen Tipps abgegeben worden waren und es rein statistisch eigentlich einen Sechser geben hätte müssen...

Wie auch immer, rund 6,6 Millionen Euro bleiben im Topf, und beim Sechser wird es am Sonntag um etwa 9 Millionen Euro gehen.

