EILT - Stronach/Prasch: "Gesamtes Team Kärnten steht hinter Gerhard Köfer!"

Stellungnahme

Wien/Klagenfurt (OTS) - "Wer auch immer neuer Parteiobmann des Team Stronach in Kärnten sein will, dem wünschen wir alles Gute", teilt der stv. Landesparteiobmann des Team Stronach für Kärnten, Klubobmann Hartmut Prasch, in einer ersten Stellungnahme zu den aktuellen Personaldiskussionen mit. Prasch führt weiter aus, dass das "gesamte Landesteam hinter LR Gerhard Köfer steht".

