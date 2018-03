EILT: Stellungnahme von Team Stronach-Landesparteiobmann LR Gerhard Köfer

Wien/Klagenfurt (OTS) - "Ich nehme zur Kenntnis, dass es in erfolgreichen Stronach-Landesorganisationen Diskussionen rund um Personalentscheidungen gibt. Egal wer von Wien aus die Kärntner Landespartei dominieren möchte, sehen sich ich und mein gesamtes Kärntner Team ausschließlich unseren 36.000 Wählerinnen und Wählern, die uns bei der Landtagswahl am 3. März mit großem Vertrauen ausgestattet haben, verpflichtet", erklärt der Landesparteiobmann des Team Stronach für Kärnten, Landesrat Gerhard Köfer, in einer ersten Stellungnahme.

"Unsere Arbeit in der Landesregierung und im Kärntner Landtag, zum Wohle der Bürger unseres Bundeslandes, wird in der gewohnten Qualität weitergeführt", schließt Köfer.

Mediainfo: Die angekündigte Pressekonferenz findet heute nicht statt.

