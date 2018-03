Heliatek und AGC vereinbaren Entwicklungskooperation zur Integration von organischen Solarfolien in Bauglas

Dresden, Deutschland (ots/PRNewswire) - Durch Integration von innovativer Solartechnologie in die Gebäudehülle (Building Integrated Photovoltaics) erhalten Architekten die Möglichkeit, einen hohen Designanspruch mit umweltfreundlicher Energieerzeugung zu verbinden. Die so entstehenden Nullemissions-Gebäude erfüllen die weltweiten Richtlinien zur Reduzierung von CO2-Emissionen.

Die Heliatek GmbH, der weltweit führende Hersteller von organischen Solarfolien, geht eine Entwicklungskooperation mit AGC Glass Europe ein. Die europäische Zweigstelle von AGC, dem weltgrössten Hersteller von Flachglas, ist bereits seit geraumer Zeit in der traditionellen gebäudeintegrierten Photovoltaik aktiv. Im Zuge der nun bestehenden Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung zur Integration von Solarfolien in Bauglas sollen umfassende Lösungen für Gebäudehüllen aus Glas geschaffen werden.

Die innovative Technologie des Unternehmens macht es möglich, die gesamte Glasfassade eines Gebäudes einschliesslich aller Fenster in einen hocheffizienten und kosteneffektiven Sonnenkollektor zu verwandeln. Auf diese Weise kann die CO2-Bilanz eines Gebäudes wirksam gesenkt und zeitgleich ein ästhetisch ansprechendes Erscheinungsbild gewahrt werden.

Die mehrfach ausgezeichneten Solarfolien von Heliatek eignen sich hervorragend für diesen Anwendungsbereich, da sie durch Vielseitigkeit zu überzeugen wissen und sowohl opak als auch semitransparent und zudem in verschiedensten farblichen Abstufungen erhältlich sind. Die Folien sind ultraleicht, ultradünn und arbeiten dank drei charakteristischer Produktmerkmale in der Praxis äusserst effizient. Im Vergleich zu herkömmlichen Solartechnologien können die Solarfolien mit höchstem Wirkungsgrad tagsüber länger Sonnenenergie sammeln. Sogar bis zu einem Zehntel der vollen Sonneneinwirkung, was an stark bewölkten Tagen der Fall sein kann, erzeugen sie zuverlässig Strom. Hinzu kommt, dass die Solarfolien völlig unabhängig von ihrer jeweiligen Ausrichtung effizient arbeiten - selbst wenn sie sich nicht in direktem Sonnenlicht befinden und nur Streulicht einfangen. Und zu guter Letzt bleibt die Leistung der Folien bis 80degree(s) C voll erhalten.

Thibaud Le Séguillon, CEO von Heliatek, erklärt: "Sobald die Entwicklung abgeschlossen ist, werden wir alle vertikalen Glasoberflächen zur Erzeugung von Solarstrom nutzen können. Im Vergleich zu Dächern, auf denen derzeit der Grossteil aller Solaranlagen zu finden ist, bieten Glasflächen eine deutlich grössere Installationsfläche. Hinzu kommt, dass im Gegensatz zu konventionellen Solarmodulen keine zusätzlichen Installationskosten anfallen."

Marc Van Den Neste, CTO von AGC Glass Europe, ergänzt: "Diese Vereinbarung passt hervorragend zu unserer Strategie, unseren Kunden aus der gesamten Baubranche kostengünstige und umweltfreundliche Lösungen für Glasfassaden anzubieten. Ich bin zuversichtlich, dass diese innovativen Lösungen Architekten und Designern völlig neue Möglichkeiten eröffnen werden, Kreativität und Energieeffizienz in visuell ansprechender Form zu vereinen."

Alexander Valenzuela, VP Business von Heliatek, erklärt abschliessend: "Wir sind uns der besonderen Erfordernisse der Baubranche bewusst und werden diesen gemeinsam Rechnung tragen, was insbesondere für die Anforderungen von Architekten und Endverbrauchern im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Produktlebensdauer und Anlagenrendite gilt."

