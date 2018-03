EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / Joint Venture zur Verwaltung von Pensionsfonds in Armenien

02.10.2013

Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005) plant gemeinsam mit der Talanx Asset Management GmbH, Köln, die Gründung und den Betrieb einer Asset Management Gesellschaft in Armenien im Rahmen eines Joint Ventures, an welchem C-QUADRAT mit 74,9% beteiligt sein wird.

Die Gesellschaft soll neben einem zweiten namhaften Asset Manager ab In-Kraft-Treten der armenischen Pensionsreform am 1. Jänner 2014 die Verwaltung der staatlichen armenischen Pensionsgelder übernehmen. Das dabei verwaltete Gesamtvolumen der Pensionsgelder wird sukzessive aufgebaut, soll nach Schätzungen der armenischen Zentralbank über die nächsten Jahre bis zum Jahr 2020 kontinuierlich auf rund EUR 2 Mrd. steigen und in weiterer Folge darüber hinaus anwachsen.

Ein diesbezügliches "Memorandum of Understanding" wurde heute von der Armenischen Zentralbank sowie von C-QUADRAT und der Talanx Asset Management GmbH unterzeichnet.

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolute- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

