Traditionelles Fest und prominente Gäste im Wiener Tierschutzhaus

1500 Tiere und 100 MitarbeiterInnen laden Sie ins Wiener Tierschutzhaus nach Vösendorf ein!

Wien (OTS) - Die BesucherInnen gewinnen Einblick in den Alltag der TierpflegerInnen und können sich bei den diversen Infotischen sowie Vorträgen am Sonntag, 6. Oktober 2013 informieren und beraten lassen. Beim Glücksrad, Tombola und in unserem Flohmarkt kann man wertvolle Lieblingsstücke ergattern. Auf Wunsch der BesucherInnen findet heuer eine ökumenische Tiersegnung statt.

Die kleinen Besucher werden vom Zauberer erwartet, können sich bei der Hüpfburg austoben und bei der Rätselrally ihr Wissen unter Beweis stellen.

Highlight ist der Mischlingshundewettbewerb ab 14:00 Uhr, der heuer bereits zum 28. Mal stattfindet.

In der Prominentenjury wird die Entscheidung auch diesmal schwer fallen.

In der Jury begrüßen wir heuer: Künstler Peter Horak, Schauspielerin Brigitte Kren, Kammersängerin Edith Leyra, Modell Cyril Radlher, Moderator Andreas Seidl, sowie die junge Miss Earth 2013 Katja Wagner.

Durch den Wettbewerb führt Starmoderator Gregor Wassermann!

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Eva Hercsuth - WTV Pressestelle

Mobil: 0699/ 16604030