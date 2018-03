Dentons in Rangliste der 20 anerkanntesten Kanzleien aufgenommen

(PRN) - - Schnellste Verbesserung unter den führenden Anwaltskanzleien

New York (ots/PRNewswire) - Laut eines neuen Berichts von Acritas, dem weltweit führenden Anbieter juristischer Marktstudien, gehört Dentons innerhalb von nur sechs Monaten nach seiner Gründung nun zu den führenden 20 juristischen Marken.

Der Acritas 2013 Global Elite Brand Index stuft Dentons auf Platz 19 der positiv bekannten Rechtsmarken ein. Die Rangliste beruht auf den Antworten von 815 ranghohen Juristen multinationaler Unternehmen mit über 1 Mrd. US-Dollar Umsatz, die sich an der Acritas-Umfrage beteiligten.

"Als sich Salans, FMC und SNR Denton im März zusammentaten, waren wir entschlossen, die Elite der Kanzleien im globalen Markt herauszufordern", sagte Joe Andrew, Dentons Global Chair. "Die Tatsache, dass die bedeutendsten Käufer juristischer Dienste aus der ganzen Welt - unsere Mandanten - uns in einer so kurzen Zeit unter den führenden Anwaltskanzleien der Welt platzieren, ist ein Beleg der hochwertigen Rechtsberatung und Geschäftslösungen, die unsere Juristen und Fachkräfte Tag für Tag liefern."

"Wir haben unsere Markenmigrationsstrategie bewusst auf Klientenbeziehungen, Werbung und Marketing aufgebaut, um das hohe Ansehen und das Wohlwollen, das Salans, FMC und SNR Denton in ihren jeweiligen Regionen aufgebaut hatten, auf die globale Marke von Dentons zu übertragen", erklärte Dentons CEO Elliott Portnoy. "Wir sind überzeugt, dass diese starken Fundamente der Grund sind, warum die Marke Dentons so schnell Zugkraft gewinnen konnte."

Der Global Elite Brand Index erfasst die Antworten ranghoher Unternehmensjuristen auf Fragen zur Markenbekanntheit, ihrem Eindruck von Kanzleien und welche Kanzleien sie Transaktionen oder Rechtsverfahren in mehreren Rechtsgebieten in Betracht ziehen würden.

Den Studien von Acritas zufolge erzielte Dentons die größte Verbesserung von Indexpunktzahl und Rangposition innerhalb eines Jahres, als es vom 63. Platz im Global Elite Brand Index 2012 auf den 19. Platz in diesem Jahr aufstieg. Für neue Kanzleien wie Dentons verwendet Acritas die höchste Punktzahl der Vorgängerkanzleien im vorherigen Jahr.

Acritas stellte fest: "Mit einer Verbesserung um 42 Plätze im Jahr 2013 hat Dentons als die neueste Marke im Feld ein außergewöhnlich gutes Ergebnis erzielt. Der Zugewinn von 21 Plätzen war in erster Linie auf einen bedeutenden Anstieg der Markenbekanntheit im Anschluss an aufsehenerregende Transaktionen zurückzuführen."

Die Studie empfiehlt, Dentons "im Auge zu behalten".

Acritas sagt, dass seine Ranglisten die Vorliebe internationaler Kunden für eine "neue Sorte von Herausforderermarken" wie Dentons widerspiegeln.

Informationen zu Dentons de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@c6de2e9Dentons ist eine globale Anwaltskanzlei, die danach strebt, ihren Kunden einen Wettbewerbsvorteil in einem zunehmend komplexen und vernetzten Marktumfeld zu verschaffen. Sie ging im März 2013 aus dem Zusammenschluss der internationalen Kanzlei Salans LLP, der kanadischen Kanzlei Fraser Milner Casgrain LLP (FMC) und der internationalen Kanzlei SNR Denton hervor. Dentons ist auf dem soliden Fundament dieser drei hoch angesehenen Kanzleien aufgebaut. Jede erwarb sich einen hervorragenden Ruf und geschätzten Kundenstamm, indem sie den lokalen, regionalen und nationalen Bedürfnissen eines breiten Spektrums von Kunden aller Größten nachkam: kleine Unternehmen und Start-ups, lokale, regionale und nationale Regierungen und Behörden sowie mittlere und größere Privatunternehmen und Aktiengesellschaften einschließlich internationaler und globaler Rechtsköperschaften.

Dentons Kunden profitieren nun von der Arbeit von ca. 2600 Juristen und Fachkräften an mehr als 75 Standorten, die auf über 50 Länder in Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Kanada, Zentralasien, Europa, dem Nahen Osten, Russland und den GUS-Staaten, Großbritannien und den USA verteilt sind. Sie sind darauf spezialisiert, den Status quo in Frage zu stellen und kreative und dynamische Lösungen für geschäftliche und juristische Angelegenheiten zu finden.

