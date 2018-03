Termine am 3. Oktober in der "Rathauskorrespondenz"

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -

10.00 Uhr, Überreichung des Bundes-Ehrenzeichens an Günther Aistleitner durch den Ersten Präsidenten des Wiener Landtages Kopietz (1., Ebendorferstraße 4/5. Stock, Arbeitszimmer LT-Präs. Kopietz) 10.30 Uhr, Pressekonferenz im Rahmen der Fachkonferenz "Amtliche Buntmachung: 15 Jahre Wiener Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche und transgender Lebensweisen (WASt) mit StRin Frauenberger, Non.-Prof. Morten Kjaerum (European Union Agency for Fundamental Rights) und Mag. Wolfgang Wilhelm (WASt) (Rathaus, Grauer Salon) 10.30 Uhr, Präsentation: "Licence to save energy: der enegieführerschein als Gewinn für Umwelt und Geldbörse" mit Vbgmin Vassilakou, StRin Sima und Tanja Dietrich- Hübner, Leitung der Nachhaltigkeitsabteilung REWE International AG (MA 22 - Wiener Umweltschutzabteilung, 20., Dresdner Straße 47, www.umweltberatung.at) 18.30 Uhr, Festveranstaltung und Ausstellungseröffnung "90 Jahre Bezirksmuseum Meidling - 1923 - 2013", Begrüßung: Prof. Dr. Vladimira Bousska, Museumsleiterin, Festrede: BVin Votava, Präsidentin des Museumsvereins und Mag. Heinz Spitznagel, Präsident der ARGE der Wiener Bezirksmuseen (Bezirksmuseum Meidling, 12., Längenfeldgasse 13-15)

(Schluss) grc

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Christine Grasmuk

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81076

E-Mail: christine.grasmuk @ wien.gv.at