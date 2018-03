AVISO: Hans Theessink gibt Konzert zugunsten des Verbands aller Körperbehinderten Österreichs

Der Verband aller Körperbehinderten Österreichs (VAKÖ) feiert am 11. Oktober 2013 sein 60-Jahr-Jubiläum. Gitarrenlegende Hans Theessink gratuliert in Form eines Live-Konzerts.

Wien (OTS) - Seit Juni 2005 ist er ein Zweigverein des Wiener Hilfswerks, seit 60 Jahren existiert er und bereichert die soziale Landschaft - der Verband aller Körperbehinderten Österreichs. Aus Anlass des Jubiläums findet am 11. Oktober im SkyDome des Wiener Hilfswerks eine Feier statt - mit Live-Konzert der Gitarrenlegende Hans Theessink.

Konzert von Hans Theessink anlässlich 60 Jahren VAKÖ

Zeit: Freitag, 11. Oktober 2013, 19.00 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr)

Ort: SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29/2, 1070 Wien Eintritt: Freie Spende

ACHTUNG: Begrenzte Teilnehmer/innenzahl. Platzvergabe in der Reihenfolge des Eintreffens.

Information und Anmeldung via Tel. 01 512 36 61 460 bzw. Mail an info @ vakoe.at.

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige Organisation, die im Bereich der mobilen sozialen Dienste, in der Kinderbetreuung sowie im karitativen Bereich tätig ist und Einrichtungen wie Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, sozial betreute Wohnhäuser, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmarkt, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung etc. betreibt. Insgesamt sind mehr als 1.400 haupt-und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter/innen für das Wiener Hilfswerk tätig.

