Kultformat erreicht Deutschland! / Syfy präsentiert "Sharknado" am 28. November exklusiv in deutscher Erstausstrahlung

München (ots) - Seit 11. Juli zieht ein Sturm durch die digitale Welt: In der Spitze erreicht er bis zu 5000 Tweets in der Minute, sein Ursprung ist Amerika und seine Auswirkungen sind auch in Deutschland spürbar. Keiner kommt vorbei an dem Phänomen, das den Namen "Sharknado" trägt! Nun erreicht der kultigste aller Creature-Features den deutschsprachigen Raum: Am Donnerstag, den 28.11.2013, präsentiert Syfy Deutschland um 20.15 Uhr "Sharknado" exklusiv als TV-Premiere und zeigt zur Einstimmung ab 25.11. die besten Vorgänger: "Sea Beast - Das Ungeheuer aus der Tiefe", "2-Headed Shark Attack" und "Creature - Tod aus der Tiefe".

Ob es sich bei "Sharknado" (2013) um den Höhepunkt des Killerfisch-Genres handelt, bleibt abzuwarten. Fest steht: Der Film, der Haie über der US-Westküste regnen lässt, avancierte noch während seiner US-Erstausstrahlung zum absoluten Kult und löste einen wahren Begeisterungssturm im Social Web aus.

Die Handlung ist so einfach wie skurril: Ein Tornado wütet vor der amerikanischen Westküste und reißt eine Unmenge an Meerwasser sowie menschenfressende Haie mit sich, um sie über Los Angeles abregnen zu lassen. Der surfende Barbesitzer Fin ("Beverly Hills 90210"-Star Ian Ziering) erkennt das Unheil und begibt sich mit zwei Freunden auf die Suche nach seiner Noch-Ehefrau April (Tara Reid, u.a. bekannt aus "American Pie") und der gemeinsamen Tochter. Um den Hai-Tornado zu stoppen, sind ein Hubschrauber und viel Dynamit die erfolgversprechenden Waffen.

Verantwortlich für das Trashmovie-Phänomen zeichnet "The Asylum", Spezialisten für die Produktion von Mockbuster und Syfy Original Movies mit Biss, die sich bereits in den Vorbereitungen zu "Sharknado 2" befinden,

Zur Einstimmung auf das TV-Event "Sharknado" präsentiert Syfy ab Montag, den 25.11., jeweils um 23:30 Uhr drei weitere Genre-Hits:

Neben "Sea Beast - Das Ungeheuer aus der Tiefe" (2008 - am Montag) und dem Zweiteiler "Creature - Tod aus der Tiefe" (1998 - am Mittwoch), können sich Fans am Dienstag, den 26.11., auf den "2-Headed Shark Attack" - ebenfalls eine Asylum-Produktion - freuen.

Rückfragen & Kontakt:

Universal Networks International Germany

Shoshannah Peter

Press & PR Managerin

shoshannah.peter @ nbcuni.com