Europa League im ORF, die Zweite: Rapid - Kiew und Esbjerg - Salzburg live

Am Donnerstag, dem 3. Oktober, ab 18.30 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Mit einem Kantersieg und einer Niederlage starteten Salzburg bzw. Rapid in die Europa-League-Gruppenphase. Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2013, geht es für die beiden heimischen Teilnehmer um (weitere) wertvolle Punkte. Rapid trifft im Wiener Ernst-Happel-Stadion ab 18.30 Uhr in ORF eins auf den Traditionsklub Dynamo Kiew. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, Analytiker sind Rainer Pariasek und Helge Payer.

Salzburg bekommt es ab 20.55 Uhr in ORF eins mit dem dänischen Verein Esbjerg zu tun. Kommentator ist Michael Bacher, mit Analysen zur Seite stehen ihm Bernhard Stöhr und Herbert Prohaska.

Via ORF-TVthek und sport.ORF.at ist das WM-Qualifikationsmatch auch als Live-Stream zu sehen; insider.ORF.at bringt Highlights als Video-on-Demand. Für blinde und sehschwache Menschen werden die Matches im Zweikanalton audiokommentiert.

