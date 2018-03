FPÖ-Schratter: Kärnten wird LR Waldner nicht vermissen!

Waldner fiel nur durch Kahlschlag in der Volkskultur auf - ÖVP-Parteichef Gabriel Obernosterers Aussagen lassen tief blicken

Klagenfurt (OTS) - In Anbetracht der Tatsache, dass bereits seit Amtsantritt von LR Dr. Wolfgang Waldner im Frühjahr immer wieder Gerüchte um dessen vorzeitigen Abzug aus Kärnten laut wurden und sich der Kosmopolit in Kärnten sichtlich unwohl fühlte, sieht die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter Wahrheit für die Kärntnerinnen und Kärntner als Gebot der Stunde. "Nachdem Obernosterer einen Abzug von Wolfgang Waldner aus Kärnten als möglicher Minister in der neuen Regierung begrüßt hat, ist es an der Zeit, dass Waldner nun auch endlich die Kärntner Bevölkerung über seine Pläne informiert", lässt Schratter wissen.

Bisher sei Waldner nur durch Negativschlagzeilen in den Kärntner Medien vertreten gewesen. Man werde ihm, vor allem im Bereich der Volkskultur keine Träne nachweinen. "Waldner zeichnete für den Kahlschlag der Volkskultur in Kärnten verantwortlich. Sei es bei der Beschneidung der äußerst erfolgreichen HeimatHerbst-Veranstaltungen oder der Kärntner Brauchtumsmesse", betont Schratter. Jemand der Kultur nur auf die schönen Künste reduziert, sei in einem traditions-und heimatbewussten Bundesland fehl am Platz.

Die Kärntnerinnen und Kärntner seien nicht nur sehr eng mit ihrer Heimat verwurzelt, sie leben Brauchtum in jeder Facette des Lebens aus. "Ganz zu schweigen vom wirtschaftlichen Aspekt und den zahlreichen Arbeitsplätzen im Land", so Schratter weiter. Man werde den "Wahl-Wiener", welchem jedes Gespür für Heimat, Brauchtum und Volkskultur fehle, sicher nicht vermissen. "Die Freiheitlichen wünschen LR Waldner viel Glück auf seinem weiteren Lebensweg, möge jener in Kärnten bald enden", schließt Schratter.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404