Einladung Auftakt-PK Bundesinitiative eMobility Austria (BieM)

Auftakt-PK Bundesinitiative eMobility Austria (BieM)



Mit der Neugründung der Bundesinitiative eMobility (www.biem.at)

wird Elektromobilität in Österreich zur Realität.



Unter anderem mit: Helmut-Klaus Schimany, Vorstandsvorsitzender BieM

und Klaus Schmid, Vorstandsvorsitzender von Capgemini in Österreich



UAwg: office @ melzer-pr.com oder 01/526 89 08-0.



Datum: 8.10.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Restaurant "Loca. better eat better"

Stubenbastei 10, 1010 Wien



Melzer PR Group

E-Mail: office @ melzer-pr.com

Tel.: 01/526 8 908