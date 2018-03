MA 49: Obstbaumtag im Lainzer Tiergarten am 12. Oktober

Sima: Alte Obstbaumsorten erwerben oder bestimmen lassen!

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal laden der Biosphärenpark Wienerwald und die MA 49 - Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien zum Obstbaumtag. Baumschulen geben Beratung und Tipps zu Pflanzung und Baumpflege, LiebhaberInnen von seltenen Obstbäumen finden hier Gelegenheit, Jungpflanzen zu erwerben, und an Verkaufsständen werden Obst und Gemüse aus biologischem Anbau aus dem Biosphärenpark Wienerwald angeboten.

"Mit dem Obstbaumtag wollen wir Gartenbesitzern und -besitzerinnen zeigen, welch großes Angebot an verschiedenen heimischen Obstsorten es gibt und welche Sorten in welchem Garten am besten gedeihen", so Umweltstadträtin Ulli Sima. Belohnt werden die BesitzerInnen von seltenen Obstbaumsorten nicht nur mit besonders wohlschmeckenden Früchten im Herbst, sondern auch durch wunderschön blühende Bäume im Frühjahr.

Raritäten aus dem eigenen Obstgarten bestimmen lassen!

So manche GartenbesitzerInnen haben wahre Raritäten in ihrem Obstbaumgarten stehen. Von 12 bis 17 Uhr können BesucherInnen ihre Früchte aus dem eigenen Garten von ExpertInnen der Arche Noah bestimmen lassen. Für die genaue Sortenbestimmung ist es wichtig, mindestens sieben verschiedene Früchte pro Obstbaum mitzubringen.

Bio-Schmankerl aus der Region sorgen für Stärkung vor Ort. Für die jungen BesucherInnen gibt es ein zum Thema passendes Bastel-Programm. Dabei können sie z. B. Nützlingsunterkünfte bauen oder sich als Pomologen versuchen und Apfelsorten selbst bestimmen.

Der Eintritt zum Obstbaumtag und die Bestimmung der alten mitgebrachten Sorten sind kostenlos!

Früchte-Vielfalt im Biosphärenpark Wienerwald

Im Biosphärenpark Wienerwald konnten bisher über 120 Apfelsorten bestimmt werden. Österreichweit sind es sogar rund 800 verschiedene Apfelsorten, darunter so klangvolle Namen wie Renette, Kalville, Rosenapfel oder der Mostapfel. "Die traditionelle Obstnutzung ohne Einsatz von Spritzmitteln trägt wesentlich zum Erhalt der wertvollen Kulturlandschaft im Biosphärenpark Wienerwald bei", so Biosphärenpark-Direktorin Hermine Hackl.

Der Wienerwald wurde 2005 mit dem UNESCO-Prädikat Biosphärenpark ausgezeichnet und ist damit einer von 621 Biosphärenparks in 117 Staaten und europaweit der einzige am Rande einer Millionenstadt. Er umfasst eine Fläche von 105.000 Hektar und erstreckt sich über 51 Niederösterreichische Gemeinden und sieben Wiener Gemeindebezirke. Rund 750.000 Menschen sind in dieser Lebensregion zu Hause.

o Obstbaumtag im Lainzer Tiergarten

o Wann: 12. Oktober 2013, von 12 bis 17 Uhr

o Wo: Lainzer Tiergarten, Eingang Lainzer Tor (Hermesstraße), 1130 Wien

o Öffentliche Anreise: Bus 60B bis Lainzer Tor

o Eintritt frei!

