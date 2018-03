Aviso Vassilakou/Sima: Licence to save energy: der energie-führerschein als Gewinn für Umwelt und Geldbörse

Wien (OTS) - Mit dem energie-führerschein hat "die umweltberatung" in Kooperation mit der Stadt Wien ein Zertifikat für Jugendliche entwickelt, das praktisches Wissen für energieeffizientes Verhalten vermittelt. Lehrlinge und Schüle-rInnen lernen, wie sie mit kleinen Änderungen am Arbeitsplatz, in der Schu-le oder zuhause den Energieverbrauch erheblich senken und somit bares Geld sparen.

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou und Umweltstadträtin Ulli Sima prä-sentieren die Inhalte des energie-führerscheins. Derzeit absolvieren 20 Lehrlinge von REWE International AG als erste MitarbeiterInnen eines Wirt-schaftsunternehmens den energie-führerschein.

o Maria Vassilakou, Wiener Vizebürgermeisterin und Energiestadträtin o Ulli Sima, Wiener Umweltstadträtin

o Tanja Dietrich-Hübner, Leitung der Nachhaltigkeitsabteilung REWE In-ternational AG

o "die umweltberatung" Wien, DIin Sabine Seidl

o Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

o sabine.seidl @ umweltberatung.at, www.umweltberatung.at

o "die umweltberatung" Wien ist eine Einrichtung der VHS Wien, basisfi-nanziert von der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22.

