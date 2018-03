Aktionstag "Rund um den Hund" im Wiener Hunde-Kompetenz-Zentrum

6. Oktober: Kostenlose Tipps und viel Information von Hunde-ExpertInnen am Welttierschutztag!

Wien (OTS) - Die Tierschutzombudsstelle Wien und das Wiener Hunde-Kompetenz-Zentrum laden anlässlich des Welttierschutztages 2013 am 6. Oktober zu einem informativen und unterhaltsamen Aktionstag ein. Im Mittelpunkt stehen das Miteinander und ein breites Service-Angebot für Hund, Herrchen, Frauchen, aber auch Menschen ohne Hund.

Ab 10 Uhr finden ganztägig Vorführungen zu verschiedensten Aspekten rund um das Thema Hund statt, ExpertInnen geben Auskunft zum Hundeführschein, zur Chip-Registrierung, zu Hundepflege, Psychologie und vieles mehr. Die Tierschutzstiftung informiert über das geplante neue TierQuarTier Wien, dessen Spatenstich bereits Ende August erfolgt ist. Ein Bastel-Programm für Kinder, eine Tombola mit schönen Preisen und eine Tiersegnung um 16 Uhr runden das Programm ab.

Weiters kann man seinen Hund kostenlos in der seit 2010 gesetzlich verpflichtenden Heimtier-Datenbank registrieren lassen. Die Mitnahme des Hundes ist deshalb aber nicht unbedingt notwendig, einzig die Chipnummer (z. B. im Impfpass) muss angegeben werden. Die kostenlose Registrierung kann, gegen Vorlage eines Lichtbildausweises, danach sofort durchgeführt werden.

Programmpunkte:

o Hundeführschein mit Vorführungen

o Chip-Registrierung - kostenlose Überprüfung

o Beschäftigung mit dem Hund - Tipps und Tricks

o Hundesprache - was will mein Hund mir sagen?

o Welcher Beißkorb passt zu meinem Hund?

o Angst vor Hunden? Information zur Angstbewältigung

o Unterrichtsprojekt "Rund um den Hund" für Kindergärten, Schulen und Horte

1. Wiener Hunde-Kompetenz-Zentrum

Im Sinne des friedlichen Miteinanders von Mensch und Hund in der Großstadt hat Tierschutzstadträtin Ulli Sima im Juli 2013 das 1. Wiener Hunde-Kompetenz-Zentrum in Floridsdorf eröffnet. Die Einrichtung ist eine Drehscheibe zu allen Fragen rund um den Hund in der Millionenstadt: Von kompetenter Beratung und Infoabenden über diverse Workshops bis hin zu Einzeltraining mit den Vierbeinern, Welpenschule, Vorbereitungen und Prüfungen zum Hundeführschein und vor allem auch Angsttherapie und Schulhund-Unterricht für Kinder.

Informationen: www.schulhund.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Aktionstag "Rund um den Hund"



Der Eintritt ist frei!



Datum: 6.10.2013, 10:00 - 16:00 Uhr



Ort:

Erstes Wiener Hunde-Kompetenz-Zentrum

Petritschgasse 30, 1210 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Hermann Gsandtner

Tierschutzombudsstelle Wien

Telefon: +43 1 3180076 75071

Fax: +43 1 3180076 9975071

E-Mail: hermann.gsandtner @ tow-wien.at