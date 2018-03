Die letzte Mehrheit

Von Wolfgang Sablatnig

Mit 99 Mandaten hätten SPÖ und ÖVP im Nationalrat noch eine Mehrheit. Aber nicht einmal gemeinsam repräsentieren die beiden "Volksparteien" noch die Hälfte der Wahlberechtigten - geschweige denn der Bürger.

Politik funktioniert sehr simpel. 50 Prozent plus eine Stimme sind die Mehrheit. Und damit lässt sich im Nationalrat fast alles beschließen, was tief in das Leben der Menschen eingreift. (Ausgenommen von dieser Regel sind nur Verfassungsgesetze. Sie brauchen die Zustimmung von zwei Dritteln der Abgeordneten. In Österreich greift diese Ausnahme üblicherweise dann, wenn Bundesländer oder Gemeinden besonders betroffen sind.)

Mit 99 Mandaten im neuen Nationalrat würden SPÖ und ÖVP zusammen das Kriterium von 50 Prozent plus eine Stimme im Nationalrat locker erfüllen. Auch bei den gültigen Stimmen geht es sich mit einer gemeinsamen Mehrheit von 50,9 Prozent gerade noch aus.

Schon unter den Wahlberechtigten ist eine rot-schwarze Mehrheit aber nur noch Fiktion - und das bereits seit 2008. Am Sonntag haben gerade noch 37 Prozent der Wahlberechtigten für eine der zwei früheren "Großparteien" gestimmt. Und umgelegt auf die Gesamtbevölkerung, inklusive der nicht-österreichischen Staatsbürger, hat nicht einmal jeder Dritte für SPÖ oder ÖVP gestimmt.

Nur um eines klarzustellen: Vom Wahlrecht her ist die rot-schwarze Mehrheit trotz dieser Relationen in Ordnung. In anderen Staaten mit niedrigerer Wahlbeteiligung ist die Verzerrung noch stärker. Das spezifisch österreichische Problem ist nur, dass der rot-schwarze Proporz noch immer wie selbstverständlich in viele Bereiche hineinreicht. Die Sozialpartner sind ohnehin fein säuberlich rot-schwarz aufgeteilt. Die Besetzung staatsnaher Posten in Industrie und ORF machen sich Rot und Schwarz aus, im Seniorenrat gibt es (Zufall!) genau zwei Präsidenten - einen roten und einen schwarzen. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Wenn SPÖ und ÖVP über die Bildung einer künftigen Regierung verhandeln, werden sie auch die Frage beantworten müssen, wie weit sie noch repräsentativ für die Österreicherinnen und Österreicher sind. Dass sie schon lange keine "Volks-" oder "Großparteien" sind, wissen sie ja längst. Sie müssen es sich aber auch eingestehen und danach handeln. Dies bedeutet vor allem, auf allen Ebenen, inner- und außerhalb des Parlaments, die Verschiebung der Mehrheiten nachzuvollziehen.

Das tut weh, weil es mit dem Verlust von Macht und Einfluss verbunden ist. Eine Alternative haben SPÖ und ÖVP aber nicht. Denn was sie jetzt nicht freiwillig tun, kommt spätestens bei der Wahl in fünf Jahren ohnehin über sie, wenn auch die letzte Mehrheit - die im Nationalrat - weg ist.

