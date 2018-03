Neues Volksblatt: "Werte" von Markus EBERT

Ausgabe vom 2. Oktober 2013

Linz (OTS) - Das Team Stronach ist ein bunt zusammengewürfelter Haufen politischer Glücksritter, die schon in den Diensten der verschiedenfärbigsten Höfe standen. Politische Standfestigkeit kann man etlichen Proponenten wirklich nicht vorwerfen. Schon deswegen kann die Truppe auf Bundesebene kein ernstzunehmender Regierungspartner sein.

Sich selbst als durchaus ernstzunehmenden Part in einer Koalition sehen indes die Neos, selbstbewusst streben die parlamentarischen Newcomer in eine Regierung. Weil Neos-Gründer Strolz ein Mann mit ÖVP-Vergangenheit ist, glaubt man auch in manchen ÖVP-Zirkeln, mit dieser Gruppe zu können oder können zu sollen. Dazu kommt die Ansicht, die Neos seien so etwas wie der verlorene liberale Rand der ÖVP. Tatsächlich sind die Neos unter anderem das Sammelbecken des verblichenen Liberalen Forums von Heide Schmidt, die mit ihrer politischen Mission nachweislich gescheitert ist. Neos: Das ist auch die politische Spielwiese eines Herrn Alm, der mit einem Volksbegehren gegen angebliche Kirchenprivilegien gescheitert ist -es wurde von 0,89 Prozent der Wahlberechtigten unterzeichnet.

CDU und CSU, zuletzt bei Wahlen erfolgreich, seien "im Betonen der Grundsätze und Werte" deutlicher als die meisten Christdemokraten in Europa, konstatierte LH Josef Pühringer im VOLKSBLATT-Interview auf die Frage, was sie der ÖVP voraus haben. So einfach ist das.

