Glawischnig bedauert das Ausscheiden von Karl Öllinger aus dem Nationalrat

Wien (OTS) - "Ich bedauere sehr, dass Karl Öllinger, unser langjähriger Sozialsprecher, dem künftigen Nationalrat nicht mehr angehören wird", sagte heute Eva Glawischnig, Klubobfrau und Bundessprecherin der Grünen, nach Bekanntwerden, der Vorzugsstimmenergebnisse. "Karl Öllinger und mich verbindet bei den Grünen eine lange gemeinsame Geschichte. Wir waren während der Zeit, als Alexander Van der Bellen Bundessprecher war, lange gemeinsam im Bundesvorstand und der Klubleitung und haben die Geschicke der Partei mitbestimmt. Öllinger ist als profunder Kenner der sozialpolitischen Materie ein über Parteigrenzen hinweg sehr geschätzter Sozialexperte. Er hat etwa 2003 mit einer fast siebenstündigen Marathonrede massiven Widerstand gegen den Pensionsreformentwurf der damaligen schwarz-blauen Regierung geleistet. Zudem hat er in den letzten Jahren neben seiner Aufgabe als Sozialsprecher intensiv via Plattform "Stoppt die Rechten" gegen die rechtsextremen Umtriebe angekämpft. Einer seiner diesbezüglichen Erfolge war zweifelsohne die Schließung der hetzerischen Website Alpen-Donau.info. Ich hoffe, dass Karl mit all seinem Wissen, seinem Engagement und seiner Expertise weiter aktiv den Grünen verbunden bleibt", so Glawischnig.

