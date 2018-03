Schönborn: Anteilnahme an Annaberg-Tragödie ist Hoffnungszeichen

Wiener Erzbischof und niederösterreichischer Landeshauptmann Pröll äußern sich bei ökumenischer Begegnung in St. Pölten zu Amoklauf vor zwei Wochen

St. Pölten, 01.10.13 (KAP) Als ein "starkes Hoffnungszeichen für die gesellschaftliche Situation in Österreich" wertet Kardinal Christoph Schönborn die Anteilnahme der Bevölkerung an der Tragödie in Annaberg. "Nicht nur die Familien haben um ihre Angehörigen geweint, auch viele andere haben mit den betroffenen Familien um die Opfer der Bluttat getrauert", so der Wiener Erzbischof im Rahmen einer ökumenischen Begegnung auf Einladung des niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Pröll am Dienstag in St. Pölten. Der Tod eines Sanitäters beim Amoklauf des Todesschützen mache zudem deutlich, wie viele in Österreich bereit seien, ehren- und hauptamtlich anderen zu helfen.

Landeshauptmann Pröll hatte mit Blick auf die Annaberg-Tragödie vor einem "Überhandnehmen von Egoismus, Eigensinn und Eigenbrötelei" gewarnt, das im Extremfall zu menschlichen Abgründen führe. Demgegenüber sei es eine wichtige Aufgabe der Kirchen, in der Gesellschaft "ein großherziges Klima zu schaffen". Angesichts zahlreicher Überforderungen durch das erhöhte Tempo in der Gesellschaft sei es wichtig, dass Kirchen "Halt und Orientierung geben und Grenzen aufzeigen", so Pröll.

Neben dem Wiener Erzbischof nahmen u.a. der St. Pöltner Diözesanbischof Klaus Küng, der evangelische Superintendent Paul Weiland und die Äbte der Stifte in Niederösterreich an dem bereits seit über 20 Jahren regelmäßig stattfindenden Treffen teil.

