Laimer: Werden LH Pröll beim Wort nehmen

SPÖ und ÖVP brauchen neuen Stil der Zusammenarbeit auch auf Bundesebene

St. Pölten (OTS) - "Im Interesse der BürgerInnen sollte eine Zweierkoalition zwischen der SPÖ und der ÖVP gebildet werden - wir brauchen stabile Mehrheiten, um die Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können. Denn die Krise ist noch längst nicht überwunden", erklärt der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer im Anschluss an den heutigen Landesparteivorstand.

Das Wahlergebnis mache es nicht möglich, einfach zur Tagesordnung überzugehen, so Laimer: "Wir brauchen eine Koalition neuen Stils, um gemeinsam weiterarbeiten zu können und das Vertrauen der WählerInnen wieder zu gewinnen." Es könne auf keinen Fall so weitergehen, dass führende ÖVP-PolitikerInnen den Partner verunglimpfen und beschimpfen, wie das zuletzt geschehen ist, so Laimer - Angriffe auf Werner Faymann, wie "Lügenkanzler" und "Du gehörst weg" darf es nicht mehr geben; der amtierende Bundeskanzler Werner Faymann wurde dadurch trotzdem nicht aus der Reserve gelockt und hat im gesamten Wahlkampf keine/n MitbewerberIn diskreditiert.

Hier werde man Landeshauptmann Pröll, der ja in seiner Bundespartei eine große Rolle spielt, beim Wort nehmen, wenn er sagt, dass zwischen der SPÖ und der ÖVP eine neue Form Partnerschaft zustande kommen muss, so Laimer: "Der neue Stil in der Zusammenarbeit sollte von Niederösterreich ausgehen, wo es auch gelungen ist, ein konstruktives Arbeitsübereinkommen zwischen SPÖ und ÖVP zu formulieren." Eine "Reformpartnerschaft", wie sie jetzt notwendig ist, könne nur funktionieren, wenn niemand persönlich diffamiert wird ein wirklich neuer Stil einkehrt, erklärt Laimer.

"Die Zukunft Österreichs sollte so rasch wie möglich, klar strukturiert und intensiv diskutiert, aber auch möglichst schnell definiert werden", so der SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer abschließend:

"Zum Wohle der ÖsterreicherInnen ist eine Regierung durch SPÖ und ÖVP sicherlich die stabilste Option."

