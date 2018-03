(Korrektur: Jacek Dziecielak wird neuer CEO von Media Impact Polska / 01.10.2013, 15:00)

Zürich (ots) - Bitte beachten Sie, dass sich in der Meldung vom 01.10.2013, 15 Uhr ein Fehler eingeschlichen hat. Im fünften Absatz muss es 2.2 Milliarden Page Views pro Monat heißen, nicht 2.2 Millionen. Es folgt die korrigierte Meldung.

Ab 1. Dezember 2013 übernimmt Jacek Dziecielak (44) als CEO die Geschäftsleitung von Media Impact Polska. Grupa Onet.pl SA und Ringier Axel Springer Poland verstärken ihre Kooperation im Bereich der Werbevermarktung und schaffen die integrierte Sales-Organisation Media Impact Polska. Die neue Organisation wird im vierten Quartal 2013 lanciert.

Jacek Dziecielak ist ein ausgewiesener Medien- und Kommunikationsspezialist. 2001 begann er für die führende Medienagentur HAVAS Group als Verantwortlicher für die Medienkontakte zu arbeiten. Seit 2003 führte er als Geschäftsführer Havas Media und Havas Media Group in Polen, zu der Arena Media Communications und Havas Sports & Entertainment gehören. Zuvor arbeitete Dziecielak im Bereich Marketing und Sales seit 1996 für Kostrzyn Paper SA (heute Arctic Paper SA).

Jacek Dziecielak ist Absolvent der Maritime University in Szczecin. Er studierte General Management an der Universität CEDEP/INSEAD in Frankreich und hat seinen MBA an der University of Calgary absolviert.

Media Impact Polska, das neue 50/50 Joint Venture zwischen Grupa Onet.pl SA und Ringier Axel Springer Poland, verfügt über ein breites Portfolio mit starken Print- und Online Marken beider Unternehmen. Zukünftig wird es somit möglich sein, dem Markt noch mehr massgeschneiderte Lösungen und Cross-Media Angebote anbieten zu können.

Grupa Onet verfügt über eine Online-Reichweite von über 14.3 Millionen Nutzern und 2.2 Milliarden Page Views pro Monat sowie über eine führende Video- und Mobileplattform, starke Content-Seiten und individuelles Zielgruppenmarketing für die Kunden. Ringier Axel Springer Poland ist ein führendes Medienhaus mit den starken Online-und Printmarken wie Fakt, Przeglad Sportowy, Newsweek und Forbes. Online werden monatlich über 6 Millionen Nutzer und 100 Millionen Page Views verzeichnet. 1)

Ringier Axel Springer Media AG hält 75% der Anteile an dem führenden polnischen Online-Portal Onet.pl.

1) Megapanel, Juli 2013

Über die Ringier Axel Springer Media AG

Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und der deutschen Axel Springer AG gegründet und bündelt die Aktivitäten beider Anteilseigner in Mittel- und Osteuropa. Das Unternehmen ist in den vier Wachstumsmärkten Polen, Tschechien, Slowakei und Serbien mit einem breiten Medienangebot vertreten, zu dem mehr als 130 Online- und gedruckte Produkte gehören. Der Sitz des Unternehmens ist in Zürich und es beschäftigt insgesamt rund 3 100 Mitarbeiter.

