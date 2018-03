EANS-Stimmrechte: Atrium European Real Estate Limited / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: richard sunderland

Staat: UK

Hiermit teilt Atrium European Real Estate Limited mit, dass die Gesamtzahl der Stimmrechte zum 30. September 2013 insgesamt 374.573.267 Stimmrechte und das Grundkapital EUR 2.781.473.984 beträgt.

Emittent: Atrium European Real Estate Limited Seaton Place 11-15 UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands Telefon: +44 (0)20 7831 3113 Email: richard.sunderland @ fticonsulting.com WWW: http://www.aere.com Branche: Immobilien ISIN: JE00B3DCF752 Indizes: Standard Market Continuous Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

