Auer: Ländlicher Raum hat zu 79% ÖVP gewählt - Danke!

market-Studie bestätigt: Jede dritte ÖVP-Stimme kommt aus dem bäuerlichen Umfeld

Wien (OTS) - Im ländlichen Raum hat die ÖVP bei der Nationalratswahl mit einer satten absoluten Mehrheit abgeschnitten. Laut repräsentativer market-Nachwahlerhebung haben 79% der Landwirte, aber auch deren erweitertes familiäres Umfeld, der ÖVP ihre Stimme gegeben. "Damit kommt jede dritte Stimme der Volkspartei aus dem bäuerlichen Umfeld. Ich bedanke mich ausdrücklich für diesen Vertrauensbonus", sagte Bauernbund-Präsident Jakob Auer in einer ersten Reaktion auf die Wählerbefragung und den daraus hochgerechneten Anteil an den ÖVP-Gesamtstimmen. "Die Bäuerinnen und Bauern in diesem Land wissen durchaus, was los ist, wenn sich linke Steuerideen durchsetzen. Dieser Bonus geht über die Landwirtschaft hinaus und strahlt in den gesamten ländlichen Raum aus. Das ist ein starker Wählerauftrag und wir werden uns nach Kräften bemühen, wieder das Beste für die ländlichen Regionen zu erreichen", so der Bauernbund-Präsident. Auffallend hoch war auch die Wahlbeteiligung in dieser Gruppe: 96% der Befragten haben am vergangenen Sonntag die Wahlurne aufgesucht.

Lachendes und weinendes Auge

Insgesamt sieht Auer das Wahlergebnis mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Der Wähler hat immer recht - es ist der ÖVP also offenbar nicht gelungen, die Erfolge ausreichend zu vermitteln", kommentiert der Präsident das Ergebnis, "obwohl wir in einem reichen und sozial sicheren Land mit höchster Beschäftigungsquote leben. Gerade im europäischen Vergleich steht Österreich sehr gut da. Das haben viele Wähler nicht honoriert. Den einen oder anderen Schnitzer im Zuge des Wahlkampfes zum Thema Wirtschaftsstandort und Arbeitszeitregelung hätte man sich ersparen können", meinte Auer.

Wählerauftrag für ÖVP, um weiterhin Politik für den ländlichen Raum zu machen

Als Wahlmotive, der ÖVP die Stimme zu geben, wurden bei der market-Befragung genannt: "macht am ehesten Politik für den ländlichen Raum" und "setzt sich für die heimischen Bauern ein" (trifft jeweils für 71% der Befragten auf jeden Fall zu). "Traditionelle Gründe" spielen ebenso eine gewichtige Rolle wie das Thema "Sicherung der Agrargelder" (57% beziehungsweise 55% unterstreichen dies voll und ganz). "Ich sehe dies als Wählerauftrag, weiterhin aktiv Politik für den ländlichen Raum und zur Sicherung der bäuerlichen Familienbetriebe zu machen", so Auer abschließend. (Schluss)

