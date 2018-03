Aktuelle Stunde zu Ausbildung und Fachkräftebedarf

Landtagspräsidentin Nußbaumer: Sitzung kann im Internet live mitverfolgt werden

Bregenz (OTS/VLK) - Die Aktuelle Stunde in der kommenden Landtagssitzung am Mittwoch, 2. Oktober 2013, ab 9.00 Uhr, ist dem Thema "Vorarlberg braucht auch in Zukunft gut ausgebildete und motivierte Fachkräfte" gewidmet. Auf www.vorarlberg.at/landtag wird die Sitzung live im Internet übertragen.

Das Thema der Aktuellen Stunde wurde turnusmäßig von der ÖVP vorgegeben. Weitere Tagesordnungspunkte betreffen unter anderem Änderungen im Sicherheitsgesetz zu den Bereichen Lärmstörung und Tierhaltung sowie Änderungen im Sammlungsgesetz, das Bettelverbot bettreffend. Behandelt werden zudem mehrere Selbständige Anträge seitens der Abgeordneten sowie der Bericht über die Vorarlberger Land- und Forstwirtschaft. Dringliche Anfragen machten die Freiheitlichen zum Thema "Energieeffizienz-Zentrum Vorarlberg - wie ist der aktuelle Stand?" und die Grünen zu "Perspektiven für die ärztliche Ausbildung" namhaft.

Die Landtagssitzung wird wie üblich im Internet direkt übertragen. Landtagspräsidentin Gabriele Nußbaumer: "Für alle Interessierten bietet sich damit die Möglichkeit, mit den Abgeordneten live im Landtag dabei zu sein und die aktuelle landespolitische Arbeit mitzuerleben."

