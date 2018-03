Rathausfassaden-Skulptur kehrte auf angestammten Platz zurück

Punktgenaue "Landung" mittels Autokran; Die Figuren-Reihe der 13 Allegorien an der Rathaus-Westfassade am Friedrich-Schmidt-Platz ist nun wieder vollständig

Wien (OTS) - Die etwa 1,6 Tonnen schwere Skulptur, die in einem Bildhauer-Atelier rekonstruiert wurde, konnte heute, Dienstag, millimetergenau an ihrem angestammten Platz an der Rathausfassade platziert werden. *****

"Der erste Abschnitt der Rathausfassaden-Sanierung ist nahezu abgeschlossen. Rund zwei Drittel der Westfassade am Friedrich-Schmidt-Platz, ein Drittel der Südfassade in der Lichtenfelsgasse sowie die 13 Allegorien werden in Kürze komplett restauriert sein und in neuem Glanz erstrahlen. Dass auch eine der Allegorien, die neu hergestellt werden musste, termingerecht wieder an ihrem Platz auf der Rathaus-Fassade steht, unterstreicht die hervorragende Arbeit, die bei der Sanierung geleistet wird", freute sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Der zweite und flächenmäßig größte Sanierungsabschnitt könnte somit - nach Beendigung der Ausschreibungen - aller Voraussicht nach im November beginnen, erklärte Ludwig.

Aufwändige Rekonstruktion

Die erste Sanierungsphase umfasst drei Teilbereiche, die sich um die bereits restaurierte Musterfläche - inklusive des Mittelrisaliten an der Front Friedrich-Schmidt-Platz und bis zum Mittelrisaliten an der Seite Lichtenfelsgasse - gruppieren. In diesen Bereichen zählten Verschmutzungen, aber auch - bedingt durch Verwitterungsprozesse -Formenverluste und Fehlstehlen zu den Schadensbildern. Hauptschadenszonen bildeten sämtliche Gesimse sowie stark exponierte und plastisch bzw. bildhauerisch bearbeitete Bauteile, darunter auch 13 Skulpturen. Die aufwändig gearbeiteten, überlebensgroßen Figuren (ca. 2,80 m Höhe) stehen frei vor den Fassaden und zeigen ikonographische Darstellungen der Tugenden (u.a. "Treue", "Stärke", "Gerechtigkeit").

Die Figur "Allegorie der Gerechtigkeit" musste aufgrund des starken Verwitterungsgrades und der stark geschädigten Steinoberfläche komplett neu hergestellt werden. Die Rekonstruktion erfolgte auf Basis des Altbestandes und eines 60 cm großen Erstentwurfs aus Gips von Bildhauer Josef Beyer, der im Museum der Stadt Wien aufbewahrt wird.

Für die Rekonstruktion wurde der gleiche Naturstein wie bei den übrigen Figuren, ein Savonnieres-Stein aus Frankreich, verwendet. Der Stein wurde vom französischen Steinbruch direkt nach Deutschland zu einem Spezialunternehmen transportiert, bei dem er mittels eines Lasers grob vorbearbeitet und die Umrissformen der Figur aus dem Stein herausgearbeitet wurden. Der grob vorgefräste Steinblock wurde Ende Mai 2013 ins Bildhaueratelier von Bruno Rey nach Stockerau geliefert. Im Anschluss nahm Rey in seinem Atelier in rund 600 Arbeitsstunden die bildhauerischen Feinarbeiten vor.

Rund 20 ausgewiesene ExpertInnen bringen im ersten Bauabschnitt ihr Fachwissen und Können zum Einsatz. So sind etwa BildhauerInnen für die Feinarbeit bei Skulpturen und Verzierungen, aber auch die Rekonstruktion von fehlenden Teilen zuständig.

Ausblick auf den zweiten Bauabschnitt

Der zweite Bauabschnitt, der insgesamt eine Fassadenfläche von ca. 5.200 m2 aufweist, umfasst drei Bereiche der Fassade Friedrich Schmidt-Platz zwischen Mittelrisalit und Ecke Felderstraße, den Mittelrisalit an der Fassade Lichtenfelsgasse sowie den Hof 3 (inklusive der entsprechenden Vorhalle und Durchgänge zwischen Mittelrisalit und Hof) und wird somit der größte Abschnitt in der gesamten Generalsanierung sein. Zusätzlich befinden sich 10 Figuren an der Fassade Lichtenfelsgasse, die typische Handwerksberufe (Tischler, Mechaniker, Goldschmied, Instrumentenbauer, Bildhauer, Baumeister, Maler, Waffenschmied, Schmied und Schuhmacher) darstellen.

Die gesamte Sanierung des zweiten Bauabschnitts wird bis Dezember 2014 andauern.

Restaurierung der Rathausfassaden in elf Bauabschnitten

Die gesamte Natursteinfassadenfläche des Wiener Rathauses (Architekt: Friedrich Schmidt) umfasst rund 40.000 m2 Fläche. Für die Errichtung der Fassaden wurden anno dazumal 30.000 m3 Quaderstein und 10.000 m3 Bruchstein eingesetzt.

Die Restaurationsarbeiten am Wiener Rathaus werden in insgesamt elf Bauabschnitten ausgeführt. Die festgelegten Abschnitte werden durchschnittlich 3.200 Quadratmeter Fassadenfläche betragen. Geplant ist, mit den einzelnen Bauabschnitten jeweils im Herbst zu beginnen und die Arbeiten vor dem Winter des darauf folgenden Jahres fertig zu stellen. Die endgültige Fertigstellung der Restaurierung der Rathausfassaden ist mit Ende 2023 vorgesehen.

Die Kosten der einzelnen Sanierungsabschnitte liegen - abhängig von Faktoren wie Größe der Fassadenfläche, Anzahl der Skulpturen und Schwere der Schadensbilder - zwischen rund 2,7 und 4,1 Mio. Euro. Die Gesamtkosten der Generalsanierung der Fassaden werden sich somit auf rund 35 Mio. Euro belaufen.

Für die Sanierung der Rathaus-Fassaden zeichnet die MA 34 - Bau-und Gebäudemanagement in bewährter Weise verantwortlich. Die MA 34 -Bau- und Gebäudemanagement gehört der Geschäftsgruppe für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung an, betreut rund 1.600 Gebäude mit einem umfassenden Facility Management-Leistungsangebot und zeichnet für viele wichtige Bauprojekte der Stadt Wien verantwortlich.

Neu auf wien.at: Alles übers Wiener Rathaus

Regierungssitz, Arbeitsplatz, Infozentrum und Veranstaltungsort -das Wiener Rathaus hat viele Funktionen. Kompakte Informationen über das herausragende Natursteingebäude an der Ringstraße sowie die Restaurierung der Rathausfassaden gibt's nun im Internet unter www.rathaus.wien.at (Schluss) mb/da

