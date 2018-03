Crytek launcht free-to-play-Game Warface als Vorabversion in Europa, Nordamerika und der Türkei

Crytek, einer der weltweit führenden Entwickler von Computerspielen, baut seine Kompetenz im Online-Bereich weiter aus. Am 2. Oktober startet das Frankfurter Unternehmen die nächste Testphase seines free-to-play-Actionspiels Warface in Europa, Nordamerika und der Türkei. Das Spiel war im April 2012 in Kooperation mit dem Partner mail.ru in Russland gestartet, der bisher erfolgreichste Launch eines free-to-play-Games in diesem Land. Publishing-Partner in China, Süd-Korea und Brasilien betreiben bereits erfolgreich eigene Warface Dienste. Japan sowie Taiwan sind als weitere Länder in Vorbereitung. In Kürze wird Crytek das Spiel in Europa, der Türkei und Nordamerika in vollem Umfang über seine eigene Publishing-Plattform GFACE zur Verfügung stellen.

"Der Computerspielemarkt ist im Umbruch: Besonders im Bereich der hochwertigen Online- und Mobile-Games wird ein überproportionales Wachstum erwartet. Wir sind aufgrund unserer Investitionen in unsere 3D-Spieletechnologie CRYENGINE, in die Spieleentwicklung selbst und die neue Plattform GFACE darauf bestens vorbereitet", so Avni Yerli, Geschäftsführer von Crytek. "Mit unseren free-to-play-Spielen und einer verstärkten Eigendistribution erweitern wir unser Geschäftsmodell und profitieren gleichzeitig von längerfristigen und stetigeren Umsatzerlösen sowie der direkten Kommunikation mit den Spielern."

Interessierte Spieler können sich weiterhin unter www.warface.com für die Testphase anmelden und die Weiterentwicklungen testen. Warface bietet ab dem 2. Oktober neue Spielwelten, Modi und Belohnungen. Über Cryteks Online-Publishing-Plattform GFACE können Spieler mit Freunden und anderen Gamern interagieren.

Free-to-play-Spiele können online oder mobil kostenlos heruntergeladen und gespielt werden, Erlöse werden durch kostenpflichtige Zusatzfunktionen erzielt. Darunter fällt beispielsweise der Erwerb virtueller Güter wie Ausrüstungsgegenstände.

Übersicht Launch-Termine Warface: Sneak Peek Europa und Türkei: Mittwoch, 2. Oktober, 9:00 Uhr (MEZ) bis Montag, 7. Oktober, 9:00 Uhr (MEZ) USA: Mittwoch, 2. Oktober, 3:00 Uhr (EST) bis Montag, 7. Oktober, 3:00 Uhr (EST)

Pre-Open Beta Europa und Türkei: Montag, 7. Oktober, 9:00 (MEZ) USA: Montag, 7. Oktober, 3:00 Uhr (EST )

Mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und an acht internationalen Standorten ist die Crytek GmbH einer der weltweit führenden Entwickler von Computerspielen auf allen Plattformen (PC, Konsolen, Mobile, Online). Das Unternehmen ist mit seiner 3D-Spieletechnologie CRYENGINE Innovationstreiber im internationalen Markt der interaktiven Unterhaltung, wie millionenfach verkaufte Spiele und zahlreiche Auszeichnungen wie etwa zwei Red Dot Design Awards, der Deutsche Computerspielepreis und der Develop Award for Best Independent Studio zeigen. Mit der Publishing-Plattform GFACE und dem Online-Game-Service Warface baut Crytek derzeit seine Online-Kompetenz weiter aus. Weitere Informationen unter www.crytek.com

