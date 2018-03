Bundeskanzler Faymann: "Stabile Regierung für Österreich bilden"

Regierung mit Fortführung der Amtsgeschäfte betraut

Wien (OTS) - "Was man vor der Wahl verspricht, soll man auch nach der Wahl einhalten. Daher werde ich, nach dem Auftrag des Bundespräsidenten zur Aufnahme von Regierungsverhandlungen, die Gespräche mit der zweitstärksten Partei aufnehmen", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Dienstag, im Pressefoyer nach dem Ministerrat im Bundeskanzleramt. Nach der Nationalratswahl am vergangenen Sonntag hatte die Regierung heute beschlossen, den Bundespräsidenten um Demissionierung zu ersuchen, dieses Ersuchen wurde von Bundespräsident Heinz Fischer angenommen. Gleichzeitig betraute der Präsident die bisherige Bundesregierung mit der Fortführung der Amtsgeschäfte bis zur Angelobung einer neuen Regierung. Im Anschluss daran fand eine weitere Sitzung des Ministerrats statt.

Der Bundeskanzler bekräftigte, sich für eine Koalition aus zwei Parteien einsetzen zu wollen: "Mein Ziel ist es, auf Basis des Wahlergebnisses eine stabile Regierung für Österreich zu bilden. Es geht darum, bei den Wählerinnen und Wählern einen Vertrauensgewinn für die nächsten fünf Jahre zu erreichen." Bis zur Angelobung der neuen Regierung werde die bisherige Koalition weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten.

Der heutige Ministerrat habe sich unter anderem mit der aktuellen Arbeitsmarktlage beschäftigt: "Der Sozialminister rechnet bis zum Frühjahr des nächsten Jahres mit leichten Verbesserungen am österreichischen Arbeitsmarkt. Das ist aber noch kein Grund zur Entwarnung, besonders wenn man sich die gesamteuropäische Situation ansieht", so Faymann. Erfreulich sei die Bestätigung des Triple-A für Österreich durch die Rating-Agentur Fitch am vergangenen Wochenende:

"Die Gründe für die positive Bewertung liegen in der hohen Wirtschaftskraft pro Kopf, der niedrigsten Arbeitslosenquote in der EU und der moderaten Verschuldung des Privatsektors."

"Wenn ich nun ab der kommenden Woche die Verhandlungen für eine neue Regierung aufnehme, dann werde ich das in der besten Absicht für unser Land machen, mit dem Ziel, diese Stabilität für Österreich zu sichern", so der Bundeskanzler abschließend.

