Blecha: Demografischer Wandel ist zentrale Herausforderung der kommenden Jahrzehnte

Seniorenrat fordert Werterhalt der Pensionen, volle Mitbestimmung für Senioren, Verankerung des Diskriminierungsverbots, Stärkung des Generationendialogs

Wien (OTS/SK) - "Der sogenannte demografische Wandel ist eine der zentralen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. Der massive Anstieg der Älteren hat erhebliche Auswirkungen auf nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Wesentliche Rollen werden der Arbeitswelt und damit dem Arbeitsmarkt, der Teilhabe am sozialen Leben, der Sicherung von Pensionen, der Generationensolidarität und dem lebenslangen Lernen zukommen", betonte Karl Blecha, Präsident des Österreichischen Seniorenrates und des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) heute, Dienstag, im Rahmen der parlamentarischen Enquete des Bundesrates anlässlich des Internationalen Tages der älteren Generation. ****

Zu einer besonders wichtigen gesellschaftspolitischen Herausforderung für die ältere Generation gehört, so Blecha, die Sicherung des Pensionssystems. Dieses bedarf erfolgreicher Arbeitsmarktpolitik, die mit Pensionspolitik untrennbar verbunden ist. Für den PVÖ-Präsidenten steht daher fest: "Wir müssen gemeinsam jenen entgegentreten, die das gesetzliche, dem Versicherungsprinzip mit Solidarausgleich verpflichtete Pensionssystem krankreden und das Vertrauen in dieses zerstören wollen. Unsere umlagefinanzierten, gesetzlichen Pensionen haben gerade jetzt in Zeiten der Krise ihre Stabilität bewiesen: Sie wurden stets pünktlich und stets in voller Höhe ausbezahlt. Monat für Monat - seit 1956, als das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz (ASVG) in Kraft getreten ist."

Um den gesellschaftspolitischen Herausforderungen begegnen zu können, hat der Österreichische Seniorenrat sieben zentrale Forderungen an die künftige Bundesregierung formuliert:

die volle Mitbestimmung der Seniorinnen und Senioren auf allen Entscheidungsebenen (Bund, Land, Gemeinden, Sozialversicherungen, etc.),

die Verankerung des Diskriminierungsverbots aufgrund des Alters in der Verfassung,

das Grundrecht auf Alterssicherung einschließlich der Werterhaltung bestehender Pensionen,

den Ausbau und die Förderung des Dialogs der Generationen zur Stärkung der Generationensolidarität,

eine ausgewogene und dem tatsächlichen Bild der Seniorinnen und Senioren entsprechende Berichterstattung in den Medien,

eine Förderung der Mobilität der Seniorinnen und Senioren in allen Lebensbereichen sowie

den uneingeschränkten Zugang zur modernen Informationstechnologie, um eine Diskriminierung der Älteren zu verhindern.

Wie die kommenden Herausforderungen von der älteren Generation bewältigt werden, so Blecha, hängt auch von dem Bild ab, das diese Generation in der Gesellschaft hat und wie die Älteren sich selbst empfinden. "Negative Einstellungen und Stereotype führen zur Altersdiskriminierung", betont der PVÖ-Präsident, der kritisiert, dass in der Arbeitswelt häufig 50-Jährige schon als zu alt abgestempelt, ältere Patienten im Gesundheitssystem benachteiligt werden und sogar über Wahlrechtsbeschränkungen für Ältere diskutiert wird. Daher müsse man "heute über die Potentiale des Alters sprechen und das aktive Altern hervorheben."

Hier kommt, so Blecha, der Generationensolidarität eine zentrale Rolle zu: "Im Gegensatz zur Beschwörung eines nicht vorhandenen Generationenkonflikts haben wir das gemeinsame Ziel, eine Kultur des aktiven Alterns zu schaffen. In der Arbeitswelt braucht es verbesserte Arbeitsbedingungen und altersgerechte Jobs anstatt Diskriminierung von Arbeitnehmern jenseits der 50. Österreich braucht keine neue Pensionsreform, sondern eine Reform der Arbeitswelt! Mit altersgerechten Arbeitsplätzen und einem Malus-System für Firmen, die ältere Menschen in die Frühpension oder in die Arbeitslosigkeit drängen oder mobben. Firmen, die ältere Menschen länger, bis zur Erreichung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters oder darüber hinaus, gesund im Erwerbsleben halten können oder aus der Arbeitslosigkeit ins Erwerbsleben zurückholen, sollen einen Bonus erhalten."

"Als einen der wichtigsten Punkte fordern wir das Grundrecht auf Alterssicherung einschließlich der Werterhaltung bestehender Pensionen. Wir haben zur Konsolidierung des Staatshaushaltes große Opfer gebracht, durch Dämpfung der Pensionsanpassungen 2013 und 2014. Wir waren pakttreu und erwarten das gleiche von einer kommenden Regierung. Volle Teuerungsabgeltung ab 2015 und verstärkte Bekämpfung der Altersarmut schon jetzt. Denn es sind nicht die Ausgaben für Pensionen und Gesundheit, die den Konsolidierungskurs des Staats gefährden, sondern die Banken, allen voran die Hypo-Alpe-Adria-Bank", betont Blecha, der abschließend unterstreicht: "Die Pensionen sind keine Geschenke des Staates, sondern die Gegenleistung für die Lebensleistung von Menschen, die gearbeitet, Beiträge und Steuern bezahlt haben." (Schluss) up/mp

