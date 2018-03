Spindelegger: Sprechen mit allen Parteien

Morgen Gespräch mit Bundespräsidenten – Koalitionsvarianten offen – Österreich ab November Vorsitz im Europarat

Wien, 1. Oktober 2013 (ÖVP-PD) "Was eine mögliche zukünftige Regierungsbeteiligung angeht, bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe: Wir werden mit allen Parteien Gespräche führen", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Michael Spindelegger nach dem heutigen Ministerrat. Michael Spindelegger hat vom Bundesparteivorstand den klaren Auftrag erhalten, mit allen Parteien das Gespräch zu suchen. Dabei will er die für die ÖVP zentralen Themen, wie Wachstum, mehr Arbeitsplätze, die Unterstützung von Familien oder keine neuen Steuern und Schulden diskutieren. Morgen werde er mit Bundespräsident Heinz Fischer zusammentreffen. "Jetzt wollen wir konstruktive Gespräche führen. Denn es ist notwendig, dass Österreich auch in Zukunft gut aufgestellt ist", so Spindelegger, der sich auf keine Koalition festlegen will. ****

Vizekanzler und Außenminister Michael Spindeleger ging zudem auf die Rolle Österreichs im Europarat ein, dessen Vorsitz Österreich im November für sechs Monate übernehmen wird: "Unter unserem Vorsitz wollen wir vor allem Schwerpunkte im Bereich der Stärkung der Demokratie, der Menschenrechte und der 'Rule of Law', also dem Regieren auf Basis der bestehenden Gesetze, setzen", erklärt Spindelegger. Der Außenminister wird am 14. November im Ministerkomitee des Europarates den Vorsitz ausüben. Im Zuge dieser sechs Monate werde er die Parlamentarier des Europarates unterstützen. "Entscheidend für uns ist, dass wir unsere Prioritäten gemeinsam mit den beiden anderen Vorsitzländern Andorra und Armenien ordentlich bearbeiten", so Spindelegger abschließend.

